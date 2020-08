8 ago 2020 17:10

CI MANCAVA LA PESTE BUBBONICA! – LA MONGOLIA HA MESSO IN ISOLAMENTO UN INTERO VILLAGGIO DOPO LA MORTE DI UN RESIDENTE, DECEDUTO DOPO AVER CONTRATTO LA PESTE BUBBONICA: NEGATIVI I TEST SULLE NOVE PERSONE CHE ERANO VENUTE IN STRETTO CONTATTO CON IL PAZIENTE E CHE SONO STATE POSTE IN QUARANTENA – DA QUALCHE TEMPO È SCATTATO L’ALLARME PER IL CONSUMO DI CARNE DI MARMOTTA…