DAGONEWS

monolite in nevada 4

Un "misterioso" monolite è apparso nel deserto del Nevada. La polizia metropolitana di Las Vegas ha dichiarato che l'oggetto a specchio è stato avvistato vicino a Gass Peak, un'area escursionistica durante il fine settimana. Le autorità non sanno come sia arrivato lassù e hanno detto che è stato trovato dalla squadra di ricerca e soccorso di Las Vegas.

«Vediamo molte cose strane quando le persone fanno escursioni, come non essere preparate per il tempo brutto o non portare abbastanza acqua, ma mai nulla di simile» ha detto la polizia.

Gass Peak è la vetta più alta della catena di Las Vegas nel Nevada meridionale e si trova a circa 20 miglia a nord di Las Vegas.

monolite in nevada 3

Negli ultimi anni sono comparsi monoliti dall’aspetto simile. All'inizio di quest'anno, un monolite alto 3 metri che sembrava "una specie di UFO" è apparso su una collina in Galles. Nel 2020, un oggetto simile è stato trovato in una zona remota dello Utah sudorientale. Nello stesso anno ne sono apparsi altri anche in Romania, Colorado e California. Molti hanno ipotizzato che si tratti di installazioni artistiche, ma nessuno è riuscito a dare una spiegazione.

monolite in nevada 2 monolite in nevada 1 monolite in romania monolite appare dal nulla a compton bay isola di wight il monolite in romania monolite a atascadero california monolite utah monolite atascadero in california