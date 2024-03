27 mar 2024 14:06

CIME DI TRAPPER – IL MUSICISTA (PER MANCANZA DI SPARTITI) BABY TOUCHÉ È INDAGATO PER DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI ED ESPLOSIVI. IN UNA PERQUISIZIONE NELLA SUA CASA DI PADOVA, DOPO UN VIDEOCLIP IN CUI BRANDIVA DELLE ARMI, LA POLIZIA HA TROVATO ARMI ED ESPLOSIVI. TRA GLI OGGETTI SEQUESTRATI, ANCHE UN MACHETE CON UNA LAMA DI 54 CENTIMETRI…