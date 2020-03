IN CINA 30 NUOVI MORTI LEGATI AL CORONAVIRUS, 143 NUOVE INFEZIONI E 16 "CONTAGI DI RITORNO" - LA COREA DEL SUD HA REGISTRATO 196 NUOVI CASI - IN ARGENTINA SECONDO CASO: UN GIOVANE DI 23 ANNI - PRIMO CASO IN COLORADO, TRE NEL MARYLAND, VICINO A WASHINGTON - IN GIAPPONE CANCELLATE LE COMMEMORAZIONI DEL DISASTRO DI FUKUSHIMA...

CORONAVIRUS: CINA, 143 NUOVI CASI E 30 MORTI

(ANSA) - La Cina ha riportato 30 nuovi morti legati al coronavirus, 143 nuove infezioni e 16 cosiddetti "contagi di ritorno", i casi importati da persone arrivate nel Paese. Nel complesso, sono 3.042 le persone decedute in Cina per il Covid-19, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc).

CORONAVIRUS: COREA SUD, 196 NUOVI CASI, 6.284 TOTALI

(ANSA) - La Corea del Sud ha registrato 196 nuovi casi di coronavirus rispetto all'ultimo bollettino del pomeriggio di ieri, per un totale di infezioni salito a 6.284. I decessi sono saliti a 42, secondo quanto riferito dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc).

CORONAVIRUS: ARGENTINA, SECONDO CASO È UN GIOVANE DI 23 ANNI

(ANSA) - L'Argentina ha reso noto di aver registrato a Buenos Aires il suo secondo caso confermato di coronavirus. Si tratta, scrive l'agenzia di stampa Telam, di un giovane di 23 anni, rientrato da un viaggio in Italia settentrionale l'1 marzo e che il 3 marzo ha cominciato a manifestare sintomi di febbre,tosse e malessere generale, tanto da chiedere assistenza ad una clinica della capitale. Attualmente il giovane è ricoverato in isolamento nella Clinica Otamendi,rappresentando il secondo caso di Covid-19 importato.Il suo stato generale di salute, hanno reso noto fonti sanitarie, "è buono". Queso paziente contagiato on ha alcuna relazione con l prsona di 43 anni che domenica scorsa è rientrao da Roma a Buenos Aires cn un volo Alialia, e che nel pomeriggio si è sentito male, ricorrendo immediatamente ad una clinica del Gruppo 'Medical Suisse' che ha accettato in tempo record i contagio.

CORONAVIRUS: PRIMO CASO IN COLORADO, UN UOMO SUI 30 ANNI

(ANSA) - Primo caso di coronavirus anche in Colorado: si tratta di un uomo sui 30 anni arrivato a Denver da un altro Stato e che ha sviluppato i sintomi due giorni dopo. Ora è in isolamento mentre la sua fidanzata è in quarantena. Lo rendono noto le autorità sanitarie locali.

CORONAVIRUS:PRIMI 3 CASI IN MARYLAND, VICINO A WASHINGTON DC

(ANSA) - Primi tre casi di coronavirus in Maryland, nella contea di Montgomery, che confina con la Virginia e Washington Dc: si tratta di una coppia di settantenni e di una donna sui 50 anni. Lo rende noto il governatore Larry Hogan. Tutti hanno contratto il virus viaggiando all'estero. Le loro condizioni sono buone.

CORONAVIRUS: GIAPPONE, CANCELLATE COMMEMORAZIONI FUKUSHIMA

(ANSA) - Il governo giapponese ha deciso la cancellazione delle commemorazioni dell'anniversario del disastro di Fukushima, per contenere i rischi di un ulteriore contagio del coronavirus. Lo ha comunicato l'esecutivo nipponico al termine di una riunione tenuta nella mattinata di venerdì. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere mercoledì prossimo, la data che coincide con il nono anniversario del triplice disastro: il terremoto, lo tsunami e la catastrofe nucleare che ne è seguita. Il premier Shinzo Abe e i ministri del governo - riferisce il canale pubblico Nhk - offriranno le loro preghiere nell'esatto minuto in cui si è manifestato l'incidente, mentre Abe parteciperà ad una manifestazione commemorativa per le vittime. Nell'incidente dell'11 marzo 2011 sono morte oltre 200mila persone, molte delle quali risultano ancora disperse.