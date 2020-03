IN CINA I CONTAGI DI CORONAVIRUS SONO SALITI A QUOTA 80.651 (CON 3.070 MORTI) MA LE GUARIGIONI SONO CRESCIUTA A 55.404, SFIORANDO IL 70% - L'EPIDEMIA COSTA A PECHINO UN DEFICIT COMMERCIALE DI 7,09 MILIARDI DI DOLLARI A GENNAIO-FEBBRAIO - IL G20: “PRONTI A USARE TUTTI GLI STRUMENTI DISPONIBILI…”

coronavirus cina

CORONAVIRUS: CINA, ALTRI 28 MORTI, BILANCIO A 3.070

(ANSA) - La Cina ha registrato 28 ulteriori decessi legati al nuovo coronavirus e 99 nuove infezioni, di cui 74 nella provincia dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia. E' l'ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) sui dati aggiornati al 6 marzo, in cui si precisa che tutti i nuovi morti sono relativi all'Hubei, mentre il totale a livello nazionale è salito a quota 3.070.

Sui 99 nuovi casi di contagio, 25 sono stati registrati fuori dall'Hubei, in leggero aumento per il terzo giorno di fila, mentre i 74 della provincia epicentro dell'epidemia sono riferibili solo al capoluogo Wuhan, rappresentando comunque i minimi da gennaio, dall'adozione addirittura della quarantena nella regione. I dati, tuttavia, hanno segnalato 24 infezioni importate da persone tornate in Cina: venerdì, ad esempio, Pechino ha avuto 4 casi, di cui tre, per il terzo giorno di fila come 'contagio di ritorno' dall'Italia.

coronavirus cina

CORONAVIRUS: CINA, 80.651 CONTAGI, GUARIGIONI AL 70%

(ANSA) - La Cina ha registrato, includendo i dati di ieri, un totale di contagi di coronavirus saliti a quota 80.651: le guarigioni, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), sono salite a 55.404, sfiorando il 70%.

CORONAVIRUS: CINA, DEFICIT COMMERCIALE DI 7 MLD DLR

(ANSA) - L'epidemia del coronavirus costa alla Cina un deficit commerciale di 7,09 miliardi di dollari a gennaio-febbraio, mancando le attese dei mercati di un surplus di 24,6 miliardi. Oltre all'export, che nello stesso periodo è sceso del 17,2% annuo (a fronte di una stima a -14,2%), il calo dell'import si è fermato al 4% (rispetto ad un previsto -15%).

'stretta' di piede in cina 4

CORONAVIRUS: COREA SUD, 483 NUOVI CASI, TOTALE A 6.767

(ANSA) - La Corea del Sud ha registrato solo nella giornata di ieri 483 nuovi casi di infezione da coronavirus, portando il totale su scala nazionale a 6.767. Lo riferisce il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui i decessi sono 42.

CORONAVIRUS: IN ARRIVO 5MILA IMPIANTI VENTILAZIONE

'stretta' di piede in cina 3

(ANSA) - In arrivo 5mila impianti per la ventilazione assistita per potenziare i reparti di terapia intensiva. Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto sulla sanità sul tavolo del Consiglio dei ministri, per gestire i pazienti critici contagiati dal Coronavirus gli acquisti saranno affidati alla Protezione Civile che potrà procedere, attraverso Consip, in deroga alle procedure ordinarie per gli appalti e quindi in modo più rapido. Per questi acquisti sono previsti 185 milioni che però al momento avrebbero ancora problemi di coperture.

CORONAVIRUS:G20, PRONTI A USO TUTTE MISURE DISPONIBILI

(ANSA) - Il G20 monitora da vicino l'evoluzione del coronavirus ed è pronto a usare tutti gli strumenti disponibili. E' quanto si legge in una nota dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali del G20. "Siamo pronti a prendere ulteriori misure, incluse quelle di bilancio e di politica monetaria, se appropriato per rispondere al virus, sostenere l'economia e il sistema finanziario".