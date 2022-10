CLITORIDE, QUESTO SCONOSCIUTO - SE LA PATONZA NEL SUO INSIEME È GIÀ POCO ESPLORATA, IL CLITORIDE RIMANE UN MONDO TOTALMENTE SCONOSCIUTO. IL MOTIVO? IL CLITORIDE È LEGATO ALL'ORGASMO FEMMINILE E, FINO A TEMPI MOLTO RECENTI, QUESTI TEMI NON ERANO IN CIMA ALLA LISTA DELLE PRIORITÀ DELLA MEDICINA - LA GINECOLOGIA È MOLTO PIÙ FOCALIZZATA SULLA FERTILITÀ E SULLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE, MA LA MANCANZA DI CONOSCENZA HA PORTATO MOLTE DONNE A PERDERE LA CAPACITA' DI RAGGIUNGERE L'ORGASMO... - VIDEO

Se la vulva nel suo insieme è già poco esplorata, il clitoride rimane un mondo totalmente sconosciuto. «È completamente ignorato da tutti - ha affermato la dottoressa Rachel Rubin, urologa a Washington, DC - Non esiste una comunità medica che si sia assunta la responsabilità della ricerca, della gestione, della diagnosi della vulva e delle condizioni a essa correlate».

Alla domanda su cosa avesse imparato alla facoltà di medicina sul clitoride, la dottoressa Rubin ha risposto: «Niente che io mi ricordi. Quando era menzionato, nel migliore dei casi, era una nota a margine».

Solo anni dopo, grazie a una borsa di studio in medicina sessuale con il dottor Goldstein, imparò a esaminare la vulva e la parte visibile del clitoride. Il clitoride completo, ha appreso, è una struttura profonda, costituita in gran parte da tessuto erettile, che raggiunge il bacino e circonda la vagina.

Oggi, la dottoressa Rubin è la principale "clitologa" di Washington. La battuta, ovviamente, è che pochi sono in lizza per il titolo. «I medici amano concentrarsi su ciò che sappiamo - ha detto - Non ci piace mostrare debolezza, non ci piace dire che non sappiamo qualcosa».

Evitare di studiarlo, ha conseguenze per i pazienti. In uno studio del 2018 sulla rivista Sexual Medicine, il dottor Rubin, il dottor Goldstein e i colleghi hanno scoperto che il mancato esame della vulva e del clitoride ha portato diversi medici a trascurare regolarmente la salute sessuale delle donne.

Sono state documentate lesioni al clitoride in procedure tra cui interventi chirurgici alla zona pelvica, episiotomie durante il parto e persino interventi chirurgici all'anca. Se eseguita male, una labioplastica - una procedura per ridurre le dimensioni delle piccole labbra e uno degli interventi di chirurgia estetica in più rapida crescita al mondo - può anche danneggiare i nervi, causando dolore genitale e perdita della sensibilità sessuale.

«Molte di queste lesioni potrebbero essere prevenute - ha detto Rubin - se i medici dedicassero più tempo a conoscere il clitoride». Allora perché non lo facciamo? Per il dottor Rubin, il motivo è semplice: il clitoride è intimamente legato al piacere e all'orgasmo femminile. E fino a tempi molto recenti, questi temi non erano in cima alla lista delle priorità della medicina, né considerati aree appropriate di ricerca medica. La ginecologia, da parte sua, è molto più focalizzata sulla fertilità e sulla prevenzione delle malattie.

E non è un caso che, sempre più spesso, ci sono donne che parlano delle lesioni subite in quest'area durante procedure di routine. Una è Julie, una manager di 44 anni dell'Essex, a est di Londra, che ha perso la capacità di raggiungere l'orgasmo nel 2012 dopo un'operazione all'anca per affrontare il mal di schiena.

Ha condiviso la sua storia pubblicamente su “The Telegraph” l'anno scorso: Julie ha raccontato il risveglio dall'anestesia, ricordando un dolore lancinante intorno al clitoride. Il suo chirurgo le ha detto che erano solo lividi e che sarebbero svaniti. Alcuni mesi dopo, ha scoperto che non poteva più raggiungere l'orgasmo. Quando ha provato «era come se tutto fosse morto».

Ci sono voluti due anni di ricerche su Internet per rendersi conto che un palo cilindrico posizionato tra le sue gambe durante l'operazione le aveva probabilmente schiacciato i nervi del clitoride. È noto che l'uso del dispositivo causa danni ai nervi. Ma questo non è stato menzionato nel suo modulo di consenso.

