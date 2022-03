UN COBRA IN FACCIA - GUARDATE QUESTO COBRA REALE DI TRE METRI MENTRE CERCA DI MORDERE, IN THAILANDIA, UN CACCIATORE DI SERPENTI: PRIMA INDIETREGGIA, POI DI COLPO SFERRA L'ATTACCO - PER RIUSCIRE A BLOCCARGLI LA TESTA E A IMMOBILIZZARLO C'E' VOLUTA UNA SQUADRA INTERA... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Lotta tra cobra e cacciatore serpenti

In Thailandia Orientale, nella provincia di Chanthaburi, una squadra di cacciatori di serpenti se l’è dovuta vedere con un cobra reale, e non è stata una battaglia semplice. Chiamati ad aiutare una famiglia che aveva trovato il rettile di 3 metri nascosto nel motore della loro auto, gli specialisti hanno faticato non poco per riuscire nell’impresa.

Nel video, subito diventato virale sui social, si vede il serpente inseguire un membro della squadra con la chiara intenzione di morderlo. L’uomo è costretto a schivare gli attacchi prima di riuscire a bloccargli testa a terra e a immobilizzarlo.

Lotta tra cobra e cacciatore serpenti 2

Una volta catturato, il team lo ha misurato, scoprendo che si tratta di un esemplare insolitamente pesante: 3 metri per 12 kg. Gli specialisti lo hanno poi rimesso in libertà in un’altra zona.

Il sergente Nattapon Suengam, esperto di serpenti: «Se la gente del posto individua un grosso serpente, dovrebbe sempre contattare gli esperti e non cercare di catturarlo da sola. I cobra reali hanno un odore che attrae il sesso opposto, quindi se un serpente è stato colpito o ferito a morte, è probabile che ne arrivino altri».

Il proprietario di casa ha detto: «Questo è stato il serpente più grande che sia mai entrato nella mia proprietà. Normalmente sono solo piccoli serpenti, quindi penso che quello grande sia qui per portarmi fortuna».

Lotta tra cobra e cacciatore serpenti 4 Lotta tra cobra e cacciatore serpenti 5 Lotta tra cobra e cacciatore serpenti 6 Lotta tra cobra e cacciatore serpenti 7 Lotta tra cobra e cacciatore serpenti 8 Lotta tra cobra e cacciatore serpenti 3