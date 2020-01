10 gen 2020 10:18

COME DIVENTARE VEGANI - VIDEO: LE IMMAGINI STRAZIANTI DI UNA MUCCA INCINTA CHE SI INGINOCCHIA E SEMBRA PIANGERE PRIMA DI ESSERE PORTATA AL MACELLO - L’ANIMALE SEMBRA PROVARE IN OGNI MODO A CONVINCERE I LAVORATORI DEL MATTATOIO DI SHANTOU, IN CINA, A SALVARLE LA VITA, E LA STORIA FINISCE IN MODO INATTESO...