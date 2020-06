9 giu 2020 16:36

COME FUNZIONA? GLI ASSEMBRAMENTI VANNO BENE QUANDO SI TRATTA DI FLOYD O SALVINI MA NON PER DUE TIRI A CALCETTO? - MAXI-MULTA PER UNA PARTITELLA ABUSIVA A BORGARO TORINESE, IN PIEMONTE: 400 EURO A TESTA PER 20 RAGAZZINI (8MILA EURO) – I CALCETTARI IN CRISI DI ASTINENZA DEVONO ASPETTARE FINO AL 22 GIUGNO PRIMA DI RIMETTERE GLI SCARPINI…