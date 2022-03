Dagotraduzione dal Daily Mail

roman abramovich coscritto dell urss

Chi è veramente Roman Abramovich? In Gran Bretagna è conosciuto come il proprietario della squadra di calcio del Chelsea, ma alle spalle ha una lunga storia e oggi è considerato uno dei più ricchi oligarchi russi e grande amico del presidente Vladimir Putin. Il suo nome è finito nella lista degli oligarchi da sanzionare del Regno Unito.

In passato è stato interrogato sui suoi legami con il presidente russo, e l'anno scorso ha negato in tribunale di essere il "cassiere" di Putin in Occidente, ma è ancora visto come uno dei suoi "facilitatori". Si dice che sia stata la prima persona a raccomandare Putin come presidente a Boris Eltsin, prima che Putin assumesse l'incarico nel 2000.

Fino a poco tempo ha vissuto per lo più la sua vita privilegiata in pace, a bordo dei suoi superyacht, nelle sue dimore o su uno dei jet privatiche compongono il suo impero da 10 miliardi di euro. Ha anche trovato il tempo per creare una famiglia numerosa: ha sette figli - Ilya, Arina, Sofia, Arkadiy, Anna, Aaron e Leah - da due delle sue tre ex mogli.

roman abramovich con vladimir tyurin un socio in affari

Ma ora si è trovato costretto a vendere i suoi beni per evitare che venissero congelati, il che ha rapidamente portato richieste - finora inascoltate - di sanzionarlo.

L'uomo d'affari, 55 anni, è nato senza un soldo a Saratov, nel sud-ovest della Russia. Entrambi i suoi genitori sono morti quando lui era giovane, ed è stato cresciuto dai nonni a Komi, in Siberia, dall'età di quattro anni. Entrambi i suoi nonni, Vasily e Faina, provenivano dall'Ucraina e fuggirono durante la guerra.

dasha zhukova, terza moglie di abramovich

Sua madre, Irina, è morta all'età di 28 anni poco dopo la nascita di Abramovich. Suo padre Arkady è rimasto schiacciato da una gru in un cantiere edile nel 1969. Nonostante la sua precoce perdita, il miliardario - che è ebreo e detiene la cittadinanza russa, israeliana e portoghese - non si è mai lamentato della sua infanzia. «Nella tua infanzia, non puoi confrontare le cose: uno mangia carote, uno mangia caramelle, entrambe hanno un buon sapore. Quando sei bambino non puoi conoscere la differenza», ha detto una volta.

Abramovich ha iniziato per la prima volta a fare soldi vendendo bambole di plastica su una bancarella del mercato di Mosca dopo aver abbandonato due college alla fine degli anni '80. Secondo la biografia “Roman Abramovich: The Billionaire” ha continuato vendendo paperelle di gomma dal suo appartamento di Mosca.

Nel 1987, i genitori della prima moglie di Abramovich gli donano loro 2.000 rubli come regalo di nozze, e gli permettono di ampliare la gamma di prodotti, aggiungendo deodoranti e profumi. Ma i soldi veri arrivano durante la Perestrojka, il periodo di riforme guidate da Mikhail Gorbaciov. Grazie al nuovo corso Abramovich riesce a ottenere 55 petroliere di diesel. Nel 1992 viene accusato di aver utilizzato documenti falsi per ottenere il ricco bottino, ma le accuse vengono poi ritirate.

roman abramovich con gli amici a ukhta

Parlando di quell’incidente, nel 2011, ha detto di «non aver mai falsificato alcun documento. Nessuna delle persone a me vicine ha mai falsificato un documento. Se retrodatare i documenti è qualcosa che non è molto etico, allora forse potremmo essere accusati di questo. Questa pratica esisteva in Russia e, di sicuro, dobbiamo averlo fatto. In questo caso diciamo che certi documenti sono stati firmati con due giorni di anticipo».

La sua fortuna è esplosa quando si è unito a Boris Berezovsky, a capo della società di concessionari di automobili nazionali Lada, ma anche vicino all’allora presidente Boris Eltsin. Quest’amicizia ha dato al nascente uomo d'affari l'accesso chiave, che era fondamentale per fare ingenti somme nella Russia post-sovietica, e gli ha consentito anche di vivere in un appartamento al Cremlino.

irina, seconda moglie di abramovich

Si dice che Abramovich sia stato l'uomo che per primo ha raccomandato Vladimir Putin a Eltsin come suo successore alla presidenza della Russia. Quando Putin ha formato per la prima volta il suo gabinetto come Primo Ministro nel 1999, Abramovich ha intervistato tutti i candidati prima che ricevessero l'approvazione.

Negli anni successivi sarebbe rimasto uno dei più stretti alleati di Putin e nel 2007 Putin si sarebbe consultato con lui prima di scegliere il suo stesso successore. Anche Dmitry Medvedev - che è stato presidente dal 2008 al 2012 prima che Putin tornasse al ruolo - è stato raccomandato personalmente da Abramovich.

roman abramovich con i compagni di scuola

Quando le industrie dell'URSS sono state spartite, Abramovich era lì a guadagnare i suoi primi miliardi, principalmente grazie alla compagnia petrolifera Sibneft. Insieme a Berezovsky ha acquistato l'azienda per soli 100 milioni di sterline utilizzando il controverso programma di prestiti per azioni, quando si stima che la società valesse circa 600 milioni di sterline.

È iniziata così l'enorme ricchezza del magnate: solo dalla vendita di Sibneft ha recuperato circa 1,8 miliardi di sterline. La maggior parte della ricchezza britannica di Abramovich si trova in Evraz, un gigante siderurgico e minerario quotato alla borsa di Londra, di cui è il maggiore azionista.

roman abramovich e vladimir putin

Oltre agli affari, Abramovich ha lavorato anche in politica, diventando governatore della regione dell'estremo oriente della Chukotka nel 2000 - dopo aver ottenuto il 92% dei voti - e investendo 180 milioni di sterline. È apparso per la prima volta sul radar dei normali britannici quando ha acquistato la squadra di calcio del Chelsea nel 2003 e ha messo sul tavolo abbastanza soldi per renderla competitivi.

Nonostante sia molto riservato e preferisca una vita fuori dai riflettori, il miliardario ha condotto uno stile di vita sfarzoso, con superyacht e aerei privati in abbondanza. I suoi due jet sono personalizzati e all'interno ospitano uno studio e una camera da letto con uno specchio sul soffitto, che non ha scopi sessuali ma «mi permette di radermi a letto».

yacht solaris di roman abramovich

Abramovich possiede anche numerose proprietà immobiliari: a Londra, a Saint Tropez, in Sardegna, in Francia, nelle Indie occidentali e negli Stati Uniti, anche se ne ha perse alcune dopo il divorzio dalla seconda moglie Irina.

Durante i suoi matrimoni Abramovich ha dovuto combattere con una serie di controversie che hanno minacciato di farlo cadere. Nel 2011 all'Alta Corte si è dovuto difendere dall’accusa di aver usato l'oligarca Boris Berezovsky come suo "padrino politico" per aiutarlo a condurre affari in un paese in cui la polizia era "corrotta" e i tribunali "aperti alla manipolazione".

kensington palace gardens a londra di roman abramovich

La Corte ha sentito che il proprietario del Chelsea credeva che fosse suo "obbligo morale" consegnare al signor Berezovsky 1,3 miliardi di sterline per finanziare il suo stile di vita sontuoso. Ha dato il denaro al suo ex amico perché sentiva che faceva parte del "codice d'onore" che aveva sostituito lo stato di diritto in Russia dopo il crollo del comunismo. E nel 2012 Abramovich ha vinto la causa.

Nel 2008 è stato accusato di corruzione. C'è stato anche un reclamo in Svizzera in cui veniva accusato di avere legami con una società che aveva utilizzato di un prestito multimiliardario del FMI come fondo nero. Nel 2005, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha dichiarato che lo avrebbe citato in giudizio per 9 milioni di sterline, ma ha affermato che il prestito era già stato rimborsato.

lo yacht eclipse di roman abramovich

Più recentemente, Abramovich è stato collegato a controverse organizzazioni di coloni israeliani. Un'indagine della BBC ha scoperto che le società controllate dall'uomo d'affari hanno donato circa 74 milioni di sterline a Elad a Gerusalemme.

Ma il dibattito odierno sull'opportunità di sanzionare il magnate è la pressione più dura che ha subito, e ieri sera ha consegnato il Chelsea FC agli amministratori della fondazione di beneficenza del club. Gli amministratori delle Chelsea Foundations sono Bruce Buck, John Devine, Emma Hayes, Piara Powar, Seb Coe e Hugh Roberston.

un attivista anti oligarca mette una targa blu sulla casa di kensigton

La sua mossa è arrivata dopo che in Parlamento è stato accusato di essere collegato al regime di Vladimir Putin e di «associazione pubblica con attività e pratiche corrotte».

Downing Street non lo ha ancora nominato tra quelli da punire, ma è stato comunque colpito dalle turbolenze create nei mercati globali. Le azioni delle società minerarie Evraz e Polymetal International sono diminuite tra un quarto e un terzo. Abramovich è il maggiore azionista di Evraz e le sue azioni sono crollate fino a chiudere il 30% in meno, cancellando quasi 300 milioni di sterline dalla sua partecipazione.

sofia, figlia di abramovich

Negli ultimi giorni ha affrontato una rinnovata attenzione alle sue attività commerciali, ma ha sempre negato qualsiasi illecito o motivo per essere sanzionato. Il deputato laburista Chris Bryant ha utilizzato il privilegio parlamentare per condividere un documento del Ministero dell'Interno trapelato alla Camera dei Comuni: «Sono passati quasi tre anni e tuttavia è stato fatto molto poco in relazione a questo. Sicuramente il signor Abramovich non dovrebbe più essere in grado di possedere una squadra di calcio in questo paese?».

roman abramovich con la prima moglie olga roman abramovich con i giocatori del chelsea roman abramovich a 1 anno boris berezovsky diana vishneva, compagna di abramovich roman abramovich 15 anni