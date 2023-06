28 giu 2023 16:49

COME MAI UN AEREO RUSSO È ATTERRATO A WASHINGTON? - IL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO MINIMIZZA: “RIPORTIAMO IN RUSSIA 3 NOSTRI DIPLOMATICI” - INTANTO, CON QUEL PRETESTO, C'È STATO L'ENNESIMO CONFRONTO SULLA GUERRA TRA GLI EMISSARI DI PUTIN E QUELLI DELLA CASA BIANCA - GLI AMERICANI SENTONO IL PESO DEL SOSTEGNO A KIEV, E STANNO SPINGENDO FORTE SULLE TRATTATIVE DI PACE. NON A CASO, EMERGONO I DETTAGLI SULL'IPOTETICO PIANO A STELLE E STRISCE PER IL CESSATE IL FUOCO...