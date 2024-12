5 dic 2024 12:00

COME MAI LA GENERAZIONE Z SI È SPOSTATA VERSO POLITICHE DI DESTRA? SECONDO UNO STUDIO AMERICANO LA COLPA È DEGLI AMBIZIOSI, E A DIR POCO IRREALIZZABILI, OBIETTIVI SALARIALI: I RAGAZZI, NATI TRA IL 1997 E IL 2012, SOSTENGONO CHE BISOGNA GUADAGNARE 600MILA EURO ALL’ANNO PER POTER DIRE DI AVERE “SUCCESSO” – UNA CIFRA SPROPOSITATA (DI NOVE VOLTE SUPERIORE ALLO STIPENDIO MEDIO AMERICANO) SPINTA IN ALTO NON SOLO DAL COSTO DELLA VITA, MA ANCHE DAL LUSSO ESAGERATO SBATTUTO IN FACCIA DAGLI INFLUENCER – E SI VA A DESTRA È PERCHÉ I RAGAZZI PENSANO AI DEMOCRATICI COME…