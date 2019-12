14 dic 2019 17:15

COME RUINARE LA GENTE! – NON DITE AL CARDINALE CAMILLO RUINI CHE UNA DONNA MILLANTAVA DI ESSERE SUA FIGLIA ILLEGITTIMA PER RAGGIRARE GLI ALLOCCHI ATTRAVERSO UN FANTOMATICO “CENTRO STUDI VATICANI” DI ROMA: VENIVA OFFERTA LA POSSIBILITA' DI PAGARE LE BOLLENTE A PREZZI STRACCIATI – LE TRUFFATRICI INCASSAVANO IN CONTANTI E POI CONSEGNAVANO ALLE VITTIME UN BOLLETTINO CON TANTO DI SIGILLO VATICANO – SOLO PER I CASI ACCERTATI SI PARLA DI UNA TRUFFA DI…