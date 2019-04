COME SI ELIMINANO I PROBLEMI NELLA CASA REALE INGLESE? FACENDOLI SPARIRE! – DOPO MESI DI POLEMICHE E PRESUNTI SCAZZI TRA COGNATE E FRATELLI PARE CHE IL FUTURO DI HARRY E MEGHAN SIA IN AFRICA – LA MENTE DELLA ''SUSSEXIT'' SAREBBE SIR CHRISTOPHER GEIDT, SEGRETARIO PRIVATO DELLA REGINA PRONTO A CUCIRE PER I DUCHI DI SUSSEX UN RUOLO ISTITUZIONALE LONTANO DAL REGNO UNITO – L’ARRIVO DEL ROYAL BABY REGALERÀ 1,4 MILIARDI DI STERLINE AL PAESE…

Antonello Guerrera per “La Repubblica”

meghan markle con il pancione

Il futuro di Meghan e Harry sarà in Africa? Secondo i tabloid britannici, i duchi del Sussex avrebbero deciso di passare nel continente africano almeno quattro mesi all' anno una volta che il loro "Royal baby" sarà venuto alla luce (e chissà se non sia già nato, vista la segretezza dei genitori).

Secondo il tabloid Sun, Meghan e Harry avrebbero deciso di trasferirsi in Sudafrica o in Botswana - dove lui la invitò al terzo appuntamento e dove Harry avrebbe ottenuto il diamante per l' anello di fidanzamento - ed essere ambasciatori del Commonwealth quasi a tempo pieno.

la messa di pasqua 2019

Questo sarebbe solo l' ultimo strappo dei due all' etichetta reale: Meghan e Harry ora vivono a Frogmore Cottage lontani da William e Kate dopo voci di dissidi sempre più forti con i cognati, hanno aperto un account Instagram personale (cosa inedita nella famiglia reale) e sono sempre più insistenti le voci di una regina Elisabetta molto irritata nei confronti di Meghan perché considerata irrispettosa delle regole reali. Di certo, il trasferimento dei duchi del Sussex in Africa costerebbe ai contribuenti britannici almeno un milione di sterline all' anno per garantire la loro sicurezza.

il principe harry da solo alla messa di pasqua 2019

Claudia Casiraghi per “www.vanityfair.it”

I rapporti, a Buckingham Palace, sarebbero tanto logori da aver indotto Meghan ed Harry a considerare la possibilità di un trasloco – sia pure temporaneo – in Africa. A rivelarlo, restituendo insieme la misura della faida che in Gran Bretagna terrebbe separate le coppie reali, è stato il Sunday Times.

Il giornale, addirittura, ha svelato l’esistenza di consiglieri anziani che, su Meghan ed Harry, starebbero cercando di cucire un ruolo istituzionale su misura: qualcosa che possa combinare la loro attività di giovani ambasciatori del Commonwealth con la beneficenza e il lavoro di promozione del Paese.

account instagram di harry e meghan 4

L’inchiesta ha nominato quale mente del «piano» Sir Christopher Geidt, il segretario privato della regina che fu stato poi cacciato dal principe Carlo in una dimostrazione di potere.

Geidt, insieme ad altri consiglieri, starebbe preparando ad Harry e Meghan una via di uscita, un’alternativa valida che possa portarli fuori dall’Inghilterra e lontani da William e Kate. Inizialmente, si sarebbe pensato di fare Harry governatore generale del Canda o dell’Australia, ma la nomina sarebbe poi risultata impraticabile.

kate, william, harry e meghan 2

Allora, vista la passione di Harry per Lesotho, piccola enclave del Sud Africa che più volte il principe ha definito «casa», si sarebbe fatta largo l’ipotesi di un trasferimento in Africa, da attuarsi nel 2020. E su questa Sir Christopher Geidt starebbe lavorando giorno e notte.

meghan markle

Simone Filippetti per "www.ilsole24ore.com"

Grande attesa per il Royal Baby, o meglio, il Royal Sussex come la stampa britannica ha già soprannominato il bebè in arrivo per il principe Harry, figlio di Carlo e della compianta Diana, e la duchessa Meghan. C'è chi dice che l'erede al trono di Buckingham Palace sia addirittura già nato, e che però sia al momento la notizia sia stata tenuta nascosta ai sudditi.

meghan markle

Piccolo giallo della culla a parte, il sangue blu dei Duchi di Sussex, appena nato, regalerà alla Gran Bretagna, impantanata con la Brexit , quasi miliardi di sterline. Un bell'aiuto per un'economia in bilico che rischia la recessione per l'addio all’Europa.

La Corona fa bene al Pil

Il popolo inglese, sempre diviso tra amore e odio verso la monarchia, va però in estasi ogni volta che arriva un nuovo pargolo di casa Windsor. C'è un boom di consumi, il merchandising da Fiocco Blu (o Rosa) impazza: dalle T-Shirt alle cartoline, dai accessori ai souvenir, fino ai fiori (che gli inglesi amano regalare a ogni occasione).

meghan markle

L'editoria brinda: le vendite di giornali e riviste, con dvd, poster, e speciali abbinati, i click dei siti (riempiti fino all'inverosimile di photogallery), gli ascolti di radio e tv salgono a razzo (e dunque aumentano gli investimenti pubblicitari). L'Inghilterra si riscopre una nazione che ama i suoi Re e un'euforia di consumismo contagia il paese; il Pil (che significa anche posti di lavoro e più tasse), sentitamente ringrazia.

meghan markle

Un neonato tutto d’oro

Si calcola il futuro figlio (o figlia) della coppia Harry-Meghan, la più paparazzata al mondo nel 2018 (anno del loro matrimonio) porterà consumi per 1,4 miliardi di sterline in 2 anni. Quando, nel 2013, nacque Baby George, il primogenito del principe William e di Kate Middleton, futuro Re d'Inghilterra e primo Royal Baby dell'epoca dei Social Media, gli inglesi spesero la sbalorditiva somma di 240 milioni di sterline solo nei giorni immediatamente successivi alla nascita.

harry e meghan 4

Da lui in poi, le altre nascite sono andate in calando: la principessina Charlotte, secondogenita della coppia reale, movimentò molto meno, 75 milioni; e il terzogenito, il principino Louis, solo 54 milioni. E' man mano svanito l'effetto novità. Ma più che l'effetto immediato sui consumi, è quello a medio e lungo termine che ha un effetto sull'economia del Regno Unito.

harry e meghan 3

Speriamo che sia Femmina

Il record di Pil per un Royal Baby spetta alla principessa Charlotte: vale oltre 4 miliardi di sterline come “giro d'affari”: ogni volta che appare in tv con un abitino o un accessorio nuovo, le mamme inglesi corrono a copiarlo per le loro figlie.

meghan markle 3

Charlotte, che peraltro non potrà mai diventare Regina, è una trend setter, è già una influencer a meno di 4 anni; detta legge nella moda per bambini, industria ricchissima e che non conosce mai crisi. Il fratello George, votato il bambino più elegante d'Inghilterra, cosa su cui c'erano pochi dubbi peraltro, e che un giorno salirà al trono (dopo il nonno Carlo e il papà William), vale “solo”, si fa per dire, 3 miliardi.

meghan markle 2

Chissà come si piazzerà, tra qualche anno, il Royal Sussex; se riuscirà a battere i “ricchissimi” cugini. Intanto, la mania del Royal Baby ha contagiato anche i bookmaker inglesi: pagano 4 sterline a 1 che, se nascerà una femminuccia, sarà chiamata Diana, come la nonna. Cosa che farebbe polverizzare il record di Charlotte. Chiamatela Royal Economy.

meghan markle e harry in marocco 8 meghan markle e harry in marocco 7 meghan markle e harry in marocco 5 meghan markle e harry in marocco 6 meghan markle e harry in marocco 3 meghan markle e harry in marocco 2 meghan markle 2 meghan markle e harry in marocco 1 meghan markle 2 harry e meghan meghan markle e harry 1 meghan markle e harry 2 meghan markle 1