COME STA PAPA FRANCESCO? LA SUA PARTECIPAZIONE AI RITI DELLA SETTIMANA SANTA È CONFERMATA, NONOSTANTE STIA ANCORA RECUPERANDO LE FORZE DOPO UN’INFLUENZA CON BRONCHITE CHE SI È TRASCINATA PER UN PAIO DI SETTIMANE - LA DOMENICA DELLE PALME NON È RIUSCITO A LEGGERE L’OMELIA, MA ADESSO SI PREPARA PER LA LAVANDA DEI PIEDI DEL GIOVEDÌ E ALLA VIA CRUCIS DEL VENERDÌ PER LA QUALE HA VOLUTO SCRIVERE LE MEDITAZIONI – FARÀ TUTTO IN CARROZZINA E…

Estratto dell'articolo di Iacopo Scaramuzzi per "la Repubblica"

bergoglio in carrozzina 4

Sarà una Via Crucis molto personale per il Papa. Francesco, 87 anni e diversi acciacchi di salute, ha deciso di scrivere di suo pugno le meditazioni per il tradizionale appuntamento del venerdì santo al Colosseo. […] segna il desiderio del Papa di imprimere il proprio timbro alla rievocazione della Passione di Gesù.

La sua partecipazione ai riti della Settimana santa è confermata, al momento, nonostante il Pontefice argentino stia ancora recuperando le forze dopo un’influenza con bronchite che si è trascinata per un paio di settimane.

PAPA FRANCESCO

Domenica scorsa, per le Palme, la voce ancora infiochita, all’ultimo momento ha preferito non leggere l’omelia che aveva preparato. Per i prossimi giorni i collaboratori vanno studiando alcuni accorgimenti, piccoli ritocchi rispetto al protocollo degli anni passati, per non sovraccaricare un tour de force impegnativo anche per un celebrante più giovane. Alla messa in coena Domini del giovedì santo, nella sezione femminile del carcere romano di Rebibbia, Francesco dovrebbe compiere il rito della lavanda dei piedi rimanendo seduto sulla carrozzina.

PAPA FRANCESCO

Il Papa non intende mettere i propri malanni al centro dell’attenzione. A proprio agio nel calcare la scena, Jorge Mario Bergoglio serba però un forte pudore. Ha confessato di aver provato imbarazzo a dover ricorrere pubblicamente alla sedia a rotelle.

[…]

La propria condizione di fragilità, che crea qualche incertezza ma non desta allarme in Vaticano, potrà piuttosto trasformarsi nel prisma attraverso il quale il Papa osserva i dolori del mondo.

PAPA FRANCESCO

I testi della Via Crucis, intitolati «In preghiera con Gesù sulla via della Croce», saranno pubblicati venerdì stesso, ma la sala stampa vaticana ha preannunciato che «quest’anno sarà una Via Crucis molto meditativa ». […]

In questo senso la Via Crucis toccherà l’attualità, sì, ma in una trasposizione spirituale. […]

bergoglio papa francesco PAPA FRANCESCO BERGOGLIO IN CARROZZINA bergoglio in carrozzina 3 bergoglio in carrozzina 2 bergoglio in carrozzina 1 bergoglio in carrozzina 5 bergoglio in carrozzina 6

papa francesco

PAPA FRANCESCO papa francesco papa francesco