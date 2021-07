COMUNQUE VADA, SIAMO UNGULATI - IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA A SINDACO DI ROMA ENRICO MICHETTI CONDIVIDE SUI SOCIAL UN VIDEO IN CUI SI VEDE UN’ALLEGRA FAMIGLIOLA DI CINGHIALI A SPASSO PER LA CAPITALE: “ORMAI SONO I PADRONI. QUANTE CITTÀ OLTRE A ROMA POSSONO VANTARE IL SAFARI URBANO?” - VIDEO

Da www.iltempo.it

enrico michetti

La città di cui la sindaca e i candidati di sinistra non parlano, ma Enrico Michetti sì. L'aspirante sindaco di Roma del centrodestra ha diffuso sui social un video che avrebbe dell'incredibile, se non riguardasse la Capitale amministrata da Virginia Raggi. Una famigliola di cinghiali con una decina di cuccioli se ne va a spasso per la città: "Ormai sono i padroni". "Quante città oltre a Roma possono vantare il safari urbano?", è l'amara ironia di Michetti.

cinghiali a spasso per roma il video di michetti 3 cinghiali a spasso per roma il video di michetti 1 enrico michetti matteo salvini simonetta matone GIORGIA MELONI ENRICO MICHETTI cinghiali a spasso per roma il video di michetti 2 cinghiali a spasso per roma il video di michetti 4 cinghiali a spasso per roma il video di michetti cinghiali a spasso per roma il video di michetti 5