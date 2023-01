giuseppe conte con l ex moglie valentina fico a capodanno

DAGOREPORT

Ma quale ex moglie! Valentina Fico, 48 anni, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato, nello stato di famiglia risulta ancora la coniuge di Giuseppe Conte, dal cui matrimonio sbocciò nel 2007 un figlio, il 16enne Niccolò.

A precisarlo è la stessa signora Fico in una chat su Twitter (denominata “Le bimbe di Valentina Fico"), come ha rivelato due giorni fa Giuseppe Candela su Dagospia:

Giuseppe Conte Olivia Paladino

“Così a giugno scorso la Fico si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Vi svelo un segreto mai detto. Non siamo separati legalmente ma ancora per poco spero", spiegando, a chi sottolineava che in rete si parlava del divorzio, che "fa comodo scrivere così" ma che "in teoria sulla carta siamo ancora sposati, ma non cambia niente".

Sorge spontanea la domandina: una volta deciso di terminare la convivenza matrimoniale, come mai non hanno mai pensato di separarsi legalmente? E’ stata una decisione di comune accordo oppure qualche ostacolo ha determinato una “separazione di fatto”, pur avendo chiuso il matrimonio da almeno 5 anni?

giuseppe conte con l'ex moglie valentina fico al compleanno del figlio 4

Infatti, le prime foto insieme dell’allora premier Giuseppe Conte e della sua fidanzata Olivia Paladino appaiono sul numero di 'Oggi' in edicola il 26 luglio 2018. I piccioncini, scrive il settimanale, "sono stati ripresi sul terrazzo con piscina di una bella villa sul litorale a sud di Roma (Hotel Punta Rossa, San Felice Circeo, Ndr)’’.

olivia paladino conte

E aggiunge: “Finora, pur essendo da tempo una coppia ufficiale e pur essendoci già tra le loro famiglie confidenza e affetti, i due si erano sempre molto impegnati per evitare di finire nello stesso scatto: lei non è mai apparsa accanto a lui nelle occasioni ufficiali; entrambi arrivavano e andavano via separatamente dalle cene, anche quelle con i loro bimbi, usando ingressi laterali e dandosi appuntamento a tarda notte, spesso proprio a Palazzo Chigi".

La prima uscita ufficiale dei due risale invece al dicembre 2019, quando lei ha accompagnato Conte a un evento di beneficenza al Teatro San Carlo di Napoli. A parte essere la deliziosa figlia dell’attrice Ewa Aulin e del dovizioso proprietario dell’Hotel Plaza di Roma, di Olivia Paladino si sa poco o nulla. Ha una sorella, Cristiana Paladino, un fratellastro, Shawn John Shadow, e una figlia, Eva, il cui padre non è mai pervenuto alla stampa. Mai concessa una intervista, nessun profilo sui social.

valentina fico

C’è chi la ricorda giovanissima e scatenatissima tra la gioventù della Roma-bene intenta a svacanzare sull’isola di Ponza tra disco e barche, poi scende il silenzio. Finché, sguardo ''sospeso'' e chioma bionda alla Mae West, riciccia al fianco di quella inimmaginabile sorpresa politica chiamata Conte, premier per caso.

Sui giornali si racconta che il colpo di fulmine tra Giuseppe e Olivia, detta Olly, sarebbe scoccato tra i banchi di una scuola, durante un colloquio scolastico con i professori dell’istituto frequentato dalla figlia di lei, Eva Paladino, e dal rampollo di lui, Niccolò, che frequentano la stessa classe.

In un’intervista su “Chi”, troviamo un rarissimo e lialesco accenno di Conte al suo nuovo legame: “I nostri rispettivi figli hanno un’amicizia fortissima, nata tra i banchi di scuola. Quanto a Olivia è una persona speciale, ha il suo lavoro che la impegna e l’appassiona ma riesce sempre a farmi sentire la sua premurosa vicinanza. Vorremmo trascorrere più tempo insieme ma purtroppo i nostri impegni non sempre ce lo consentono. Siamo però consapevoli di aver costruito su questa nostra d’amore un legame solido e duraturo”.

commento instagram valentina fico

Davanti a tanto trasporto di amorevoli sensi, qualcuno sulla chat “Le bimbe di Valentina Fico" trasforma il dolce latte in acido yogurt e definisce Olivia Paladino una gatta morta, e la Fico è ben felice di puntualizzare: "Se ti leggi il libro sulle gatte morte capirai che vincono sempre. Quindi nessuna sorpresa. Io posso dare solo un consiglio: se avete figli non mandate mai i vostri mariti a prenderli a scuola. Specialmente dove ci sono mamme single".

Olivia e Eva Paladino

La tenera storiella di un colpo di fulmine tra i banchi di scuola tra l’Avvocato del Popolo e "Olly" viene ribaltata sulla chat: "Non ce l'ho con lui ma con lei che non ha lasciato perdere un uomo sposato", scrive una donna a cui la Fico replica così: "Soprattutto se è marito di un'amica... ma lasciamo perdere. Mi taccio per sempre".

Ecco la notizia: tra Valentina e Olivia correva un’amicizia che precede il fatal incontro scolastico di Olly con l’avvocato gagà dello studio Alpa. Roma impicciona mormora che il rapporto di familiarità tra le due donne è di vecchia data e sottolineano l’affettuosa vicinanza di Valentina durante un periodo molto complicato della vita di Olivia. Tanta compassionevole affettuosità ripagata con la sottrazione del marito...

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

Di qui avrebbe origine la sua incazzatura: così, qualche tempo fa, a chi faceva complimenti alla coppia ("Tu e Olly siete stupendi") la moglie aveva così replicato: "Come no, dopo che hanno distrutto una famiglia".

E recentemente, sul caso del Conte tutto d’Ampezzo, intervistata dal “Corriere della Sera”, ha graffiato l’ex amica rubamariti senza mai degnarla del suo nome: “Ma la compagna è miliardaria! Dove volete che passi le vacanze? In un ostello? E lui era ospite, non ha mica pagato”.

Non soddisfatta, spruzza zizzania a piene mani: “Se lei avesse una donna ricca, abituata a fare la vita da ricca, non la raggiungerebbe forse a Capodanno dove sta? O le imporrebbe, in quanto capo dei 5 Stelle, di andare alla pensione Mariuccia? Altro sarebbe se Conte vivesse nel lusso sfrenato. Allora sì che potrebbe tacciarsi di incoerenza e ipocrisia”.

Conte ad Agropoli con Valentina Fico e il figlio Niccolo

Sui social e in ogni intervista, il bersaglio dell’inviperita Fico è sempre e unicamente la gatta morta Paladino, da una parte. Dall’altra ha sempre sostenuto di essere rimasta in ottimi rapporti con il marito fedifrago che, dice, continua a sostenere con messaggi di incoraggiamento (“Gliene dico tante in privato!”).

giuseppe conte con l'ex moglie valentina fico al compleanno del figlio

Nell’estate 2021 il settimanale Tpi, vicino ai 5 stelle, conferma: “Probabilmente pacifico anche per il bene del ragazzo, che avrebbe un legame molto forte con l’ex premier. A provare quanto sia saldo l’affetto tra i tre il fatto che l’ex presidente del consiglio si sia recato ad Agropoli, qualche settimana fa (alla fine di luglio) per la scomparsa dell’ex suocero Nino Fico. Le esequie sono state celebrate all’interno della Chiesa della Madonna delle Grazie. Fico, ex giudice della Corte di Cassazione, era molto conosciuto e stimato nella città cilentana. Con la sua presenza il leader del M5s aveva voluto esprimere vicinanza all’ex moglie e al suo adorato Niccolò”.

Olivia Paladino

Come finirà la guerra della Fico contro l’usurpatrice Paladino? Ah, saperlo… Una cosa è però certa: non finirà…

EWA AULIN

