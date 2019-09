COSA HA DETTO HARRY ALL’ORECCHIO DI MEGHAN? I DUCHI SONO IN TOUR IN SUDAFRICA E HANNO MESSO IN SCENA L’OPERAZIONE SIMPATIA, ABBATTENDO TUTTI I PROTOCOLLI: BACI IN PUBBLICO, DANZE E GRANDI SORRISI – MA ALL’OCCHIO PIÙ ATTENTO NON È SFUGGITO L’ATTEGGIAMENTO DEL PRINCIPE QUANDO LA MOGLIETTINA SI È LANCIATA IN PISTA: LUI SEMBRAVA VOLER ANDARE VIA, LEI LO HA IGNORATO E HARRY È STATO TRASCINATO A BALLARE...(VIDEO)

Simone Fanti per "www.iodonna.it"

Per Meghan Markle e il principe Harry il tour reale in Sudafrica prosegue. È il secondo impegno ufficiale (il primo in coppia) della duchessa di Sussex dopo il congedo per maternità.

E dopo aver partecipato a Roma al matrimonio dell’amica stilista Nonoo. Un viaggio da tempo programmato che in molti considerano una trasferta esplorativo per allontanarsi definitivamente dall’Inghilterra. Ma anche per recuperare terreno dopo alcune gaffe in patria di quest’estate.

E l’obiettivo sembra essere centrato, la duchessa e la coppia reale sta riguadagnando popolarità grazie a un mix di simpatia coinvolgente e atteggiamento easy, alla mano, che comprende la scelta dagli abiti. Preferiti quelli di stilisti africani, di tessuti sostenibili e riproponendo abiti già vestiti in altre occasioni (il maxi abito a righe di Martin Grant era già stato indossato dalla duchessa durante un viaggio nell’ottobre 2018 durante il loro tour reale in Australia, quando erano andati a piedi nudi su Bondi Beach).

Il principe Harry e la Cenerentola sudafricana

E anche il destino sembra voler dar loro una mano: martedì sera mentre partecipavano a un evento presso la residenza dell’alto commissario britannico a Cape Town durante l’incontro pubblico che Meghan stava avendo con i giovani destinatari del premio Point of Light, Jade Bothma e Hunter Mitchell, Jade perde la nella scarpa facendola incespicare.

Immediato l’imbarazzo della giovane, ma il principe Harry che si stava avvicinando per salutare, s’inchina e la libera dall’impiccio. Con un sorriso, non dando peso all’accaduto che Meghan ha ribattezzato “momento di Cenerentola”.

Rumor di una seconda gravidanza per la duchessa

fIl riutilizzo di un abito non è passato indenne agli occhi degli esperti che si sono domandati i motivi di tale scelta.

Alcuni hanno letto il tentativo di tenere un atteggiamento low profile soprattutto approcciandosi al continente africano, altri hanno voluto cercare una connessione con il passato, come ha fatto Katie Nicholl sull’Entertainment Tonight: «L’abbiamo vista riciclare un paio di capi, ma questo abito è stato significativo nella sua storia personale perché indossato pochi giorni dopo aver annunciato la sua gravidanza.

È troppo presto per fare queste deduzioni o lasciarsi andare speculazioni, ma forse presto potremmo sentire notizie di un altro regale bambino?»

