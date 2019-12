“FRA LE DAME DELL’UPPER CLASS ROMANA DIVENNE DI MODA PORTARSI IL LEGHISTA NEI SALOTTI” - NEL DOCUMENTARIO “UMBERTO B.” IN ONDA DOMANI SU “NOVE”, ROBERTO CASTELLI RICORDA L’ESTATE DEL 1992, QUANDO I LEGHISTI INVASERO ROMA: “COME I GRILLINI, ABBIAMO PORTATO GIÙ DI TUTTO. OGNI DAMA SE NE ERA SCELTI UN PAIO E SE LI PORTAVA IN GIRO COME FACEVANO LE MATRONE CON IL LEOPARDO AL GUINZAGLIO…” - VIDEO