Estratto dell’articolo di Nello Del Gatto per “La Stampa”

Si sono incontrati a Istanbul a porte chiuse il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, scatenando l'indignazione di Israele. Dopotutto, il sultano da tempo si è accreditato come strenue difensore dei palestinesi, accusando lo Stato ebraico di ogni nefandezza, paragonando persino Netanyahu a Hitler. «Lotterò per la causa palestinese e sarò la voce del popolo palestinese oppresso anche se sarò lasciato solo», aveva detto Erdogan mercoledì ad Ankara in occasione di una riunione del gruppo parlamentare del Partito Giustizia e Sviluppo al governo, guadagnandosi il plauso di Hamas.

Il presidente turco aveva paragonato Hamas ai combattenti che cento anni fa liberarono il Paese dalle potenze straniere, facendo nascere la Turchia. Di contro, Israele è quindi l'oppressore, colpevole di crimini in Cisgiordania come a Gaza. Nell'incontro di ieri, Erdogan ha sottolineato l'importanza dell'unità palestinese. Ha anche detto che la verità sui palestinesi e sulla loro giusta causa deve essere trasmessa al mondo con più forza contro la falsa propaganda di Israele e che lo Stato ebraico «pagherà il prezzo dell'oppressione ai palestinesi». La Turchia, ha ricordato, chiede un cessate il fuoco a Gaza e più aiuti.

L'incontro tra i due leader era stato anticipato mercoledì da quello che Haniyeh ha avuto a Doha con il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. Quest'ultimo, prima di partecipare all'incontro di ieri a Istanbul, è stato anche in Egitto. L'attivismo di Ankara in questa triangolazione di Paesi non è casuale. Le relazioni di Hamas con il Qatar sono ai minimi storici. […]

Pochi giorni dopo il massacro del 7 ottobre, secondo indiscrezioni, incontrando il segretario di Stato Usa Antony Blinken, l'emiro del Qatar Al Thani si sarebbe chiesto se non era arrivato il momento di espellere Hamas. Dopotutto, proprio di concerto con gli Usa, Doha ospita Haniyeh e i suoi da 10 anni. E ospita anche più di diecimila soldati Usa, la più grande presenza in Medioriente. La Turchia - ma Haniyeh avrebbe contattato anche l'Oman - potrebbe quindi diventare la nuova casa di Hamas, oltre che il nuovo mediatore, nonostante i pessimi rapporti con Netanyahu.

In Turchia il gruppo ha già una sede, e qui vivono diversi suoi leader ai quali Erdogan ha anche concesso il passaporto turco. Non è mistero che al sultano, nel suo processo di islamizzazione, non dispiacerebbe il controllo del terzo luogo più sacro dell'Islam, la Spianata delle Moschee, per rinverdire i fasti dell'impero ottomano che a Gerusalemme regnò per quattro secoli. Erdogan lavora in questo senso da tempo. […]