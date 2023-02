2 feb 2023 18:38

COSPITO, UN HABITUÉ DEL DIGIUNO – IL TERRORISTA ANARCHICO CHE STA SCALDANDO I CUORI DEI DEPUTATI DEL PD, IN PENA PER LA SUA VITA, GIÀ IN PASSATO AVEVA FATTO RICORSO ALLO SCIOPERO DELLA FAME. NEL 1991 FU CONDANNATO PER DISERZIONE AGGRAVATA PERCHÉ NON RIENTRÒ IN CASERMA DURANTE LA LEVA. E COMINCIÒ UNA SERIE DI DIETE “A ZONA” PER COSTRINGERE I GIUDICI A CAMBIARE IDEA. MEMORE DI QUEGLI ANNI DI DIGIUNI INTERMITTENTI, ORA CI RIPROVA FINCHÉ LO STATO NON LO LEVA DAL 41 BIS (CON TANTI SALUTI A QUELLI CHE PENSANO CHE SIA UNA BATTAGLIA DI PRINCIPIO)