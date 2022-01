IL COVID INSIDIA LA SANTA SEDE - IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO, PIETRO PAROLIN, E MONSIGNOR EDGAR PENA PARRA, SONO POSITIVI AL COVID-19 - SONO I PRINCIPALI COLLABORATORI DI PAPA FRANCESCO - PAROLIN HA SINTOMI MOLTO LIEVI MENTRE PENA PARRA NON HA SINTOMI…

(ANSA) - Il Segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, e il Sostituto, mons. Edgar Pena Parra, sono positivi al Covid-19. Sono i principali collaboratori di Papa Francesco. Parolin "ha sintomi molto lievi", riferiscono dalla sala stampa vaticana mentre Pena Parra "non ha sintomi. Entrambi sono in isolamento fiduciario nei loro appartamenti in Vaticano". Il card. Parolin e mons. Pena Parra sono vaccinati e hanno anche fatto la terza dose.

