CUCCAGNA TURCA PER I RUSSI - LE SANZIONI OCCIDENTALI E I CONTROLLI SUI CAPITALI IMPOSTI DA MOSCA STANNO SPINGENDO MOLTI RUSSI A TRASFERIRE I LORO CAPITALI A ISTANBUL - C'E' CHI VI ORMEGGIA I SUOI YACHT, COME ROMAN ABRAMOVICH, CHI ACQUISTA CASE PER OTTENERE IL PASSAPORTO, CHI PORTA DIRETTAMENTE I SOLDI IN VALIGETTA - A META' MARZO LA BANCA CENTRALE TURCA HA INCASSATO 3 MILIARDI DI DOLLARI IN SOLI DUE GIORNI, IN GRAN PARTE COMPOSTI DA DEPOSITI RUSSI...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Istanbul

La Turchia sta rapidamente diventando un paradiso per i soldi russi, dagli oligarchi che parcheggiano i loro superyacht sulle coste del paese ai giovani dissidenti e ai tecnici che volano da Mosca con contanti nelle valigie.

L'afflusso di denaro russo evidenzia come la Turchia si sia opposta all'invasione dell'Ucraina fungendo da intermediario tra i due paesi. L'alleato strategico degli Stati Uniti e stato membro della NATO ha condannato l'invasione e venduto armi all'Ucraina, scegliendo di non imporre sanzioni alla Russia, una decisione che protegge anche l'economia turca dalle peggiori ricadute della guerra. I leader turchi hanno agito anche da mediatori nella crisi.

Lo yacht di Roman Abramovich

Da quando Mosca ha lanciato la sua invasione dell'Ucraina a febbraio, migliaia di russi sono andati in Turchia, uno dei pochi paesi in cui possono ancora volare direttamente, e molti hanno scelto di restarvi. Alcuni di questi russi si stanno trasferendo nella cosmopolita Istanbul o in città turistiche costiere come Antalya, che prima della guerra era una popolare destinazione turistica per i russi e che sta diventando una casa permanente per alcuni.

I russi stanno usando una varietà di mezzi per superare le sanzioni occidentali che hanno tagliato fuori alcune banche russe dal sistema di pagamento Swift e i controlli sui capitali imposti da Mosca che limitano la quantità di valuta estera che i russi possono inviare fuori dal paese. Tra i più comuni ci sono le società russe di trasferimento di contanti che operano in Turchia, le criptovalute oppure più semplicemente il trasporto a mano di migliaia di dollari in contanti attraverso gli aeroporti.

Aeroporto di Istanbul

Il governo turco ha detto che non fermerà l'afflusso di fondi russi, neanche quello proveniente dagli oligarchi, fintanto che il denaro sarà legale. La Turchia ha un disperato bisogno di valuta estera dopo una crisi economica dello scorso anno che ha fatto perdere alla sua valuta, la lira, circa il 45% del suo valore rispetto al dollaro in meno di tre mesi. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Unione Europea hanno imposto sanzioni agli oligarchi russi con presunti legami con il presidente Vladimir Putin durante la guerra in Ucraina.

«Se intendi che gli oligarchi possano continuare a fare affari in Turchia, valuteremo se si tratta di affari che sono conformi alla legge e al diritto internazionale», ha detto il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, parlando a una conferenza internazionale a Doha, in Qatar, il 26 marzo.

Aereo russo a Istanbul

Il governo degli Stati Uniti ha taciuto sul fatto che i russi trasferiscano i loro soldi, e Washington che ha elogiato il ruolo di Ankara nell'ospitare i colloqui di pace russo-ucraini.

Gli afflussi di denaro russo potrebbero già aiutare le finanze della Turchia.

La banca centrale turca ha incassato circa 3 miliardi di dollari in soli due giorni a metà marzo a seguito di scambi con banche nazionali, secondo i dati pubblicamente disponibili. Quel denaro era probabilmente in gran parte composto da depositi russi, ha affermato Omer Gencal, economista ed ex dirigente di HSBC Turchia e di altre importanti banche turche.

«Questo denaro è stato versato nelle banche turche e l'hanno trasferito alla banca centrale tramite accordi di swap», ha affermato Gencal. «Vedono la Turchia come un porto sicuro», ha detto dei russi.

Istanbul 2

L'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha portato a un aumento dei russi che acquistano proprietà in Turchia: alcuni hanno investito più di 250.000 dollari ciascuno per acquistare un passaporto turco nell'ambito del programma di cittadinanza attraverso gli investimenti del paese, hanno affermato gli agenti immobiliari.

Gül Gül, amministratore delegato della società immobiliare di Istanbul Golden Sign, ha detto che nell'ultimo mese i russi hanno iniziato a superare in numero la sua base di clienti precedente, che proveniva principalmente da paesi arabi. I russi appena arrivati stanno acquistando fino a quattro appartamenti alla volta, di solito in contanti, per investire i 250.000 dollari necessari per la cittadinanza.

«Attualmente, su 10 appartamenti che vendiamo, sei o sette vengono acquistati da russi», ha detto la signora Gül. «Sono per lo più uomini d'affari, ricchi, alcuni di loro oligarchi».

istanbul 2

Tra gli oligarchi che hanno parcheggiato i loro beni in Turchia c'è Roman Abramovich, che nelle ultime settimane ha trasferito due dei suoi superyacht nei porti turchi, anche se da allora uno se ne è andato. Abramovich è emerso inaspettatamente come un attore nei negoziati di pace russo-ucraini mediati dalla Turchia. Abramovich si è presentato ai negoziati formali tra Russia e Ucraina a Istanbul il 29 marzo, ma non ha risposto a una richiesta di commento.

Un altro yacht di proprietà dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev, una nave di 74 metri chiamata Universe, ha attraccato a Istanbul la scorsa settimana, secondo i dati di localizzazione della nave disponibili al pubblico.

turisti istanbul

All'inizio dell'invasione dell'Ucraina, il governo turco ha esaminato attentamente il flusso di denaro russo. Secondo banchieri e analisti, anche gli istituti di credito turchi, in particolare le banche private, sono stati diffidenti nei confronti delle sanzioni occidentali. Le banche hanno applicato rigorosamente le regole del governo, ad esempio l'obbligo di ottenere un permesso di soggiorno prima di aprire un conto bancario, secondo le persone che hanno familiarità con le regole.

Quelle restrizioni iniziali hanno presto lasciato il posto a un approccio più permissivo al denaro russo. In una sola filiale di una banca statale a Istanbul, i russi hanno aperto più di 600 conti nelle ultime settimane, secondo una persona a conoscenza dei conti.

istanbul

Molti di quelli che fuggono dalla Russia sono giovani tra cui artisti, operatori tecnologici, accademici e altri che si sono opposti all'invasione dell'Ucraina o temono di poter essere arruolati nell'esercito. Molti se ne sono andati portando centinaia o migliaia di dollari in contanti a causa dei controlli sui capitali imposti dal governo russo.

«Non voglio che i miei soldi vengano usati per uccidere gli ucraini», ha detto Ruslan Vovchenko, un grafico di 25 anni che si è recato a Istanbul da Mosca a marzo dopo aver protestato contro la guerra. «Se non posso cambiare il sistema, mi rimuoverò dal sistema».

L'esodo di giovani russi ha costretto una serie di aziende russe e straniere ad adeguarsi a perdere una parte significativa della loro forza lavoro.

luna a istanbul

La società del motore di ricerca Yandex, il sito di annunci economici Avito, la banca commerciale Tinkoff e la società di software DataArt hanno visto volare via collettivamente più di 1.000 lavoratori in Turchia, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Circa 900 lavoratori Yandex sono volati in Turchia poco dopo l'inizio della guerra, anche se solo circa 300 di loro se ne sono andati, ha detto una persona che ha familiarità con la questione.

vladimir putin 3

Yandex ha affermato che «offre l'opportunità di lavorare da remoto e alcuni dipendenti lavorano da luoghi diversi, inclusa la Turchia. Non regoliamo la loro ubicazione». DataArt ha detto che sta uscendo dalla Russia e si aspetta che diverse centinaia di dipendenti lascino il paese entro questa estate, ma non ha commentato il numero di persone che andrà in Turchia.

Le sanzioni occidentali e le decisioni di Visa Inc. e Mastercard Inc. di chiudere le operazioni in Russia hanno spinto i russi a essere creativi su come spostare i loro soldi. Un'opzione è il sistema di pagamento Mir russo, che funziona in alcune località della Turchia. I cartelli "Accettiamo Mir" hanno iniziato a spuntare nei negozi di alimentari di Istanbul.

recep tayyip erdogan colloqui per la pace in ucraina

I russi della classe media hanno portato per lo più poche migliaia di dollari alla volta, in contanti o utilizzando società di bonifici russi che continuano ad operare in Turchia. Un servizio popolare è KoronaPay, che consente alle persone di trasferire denaro dalla Russia e prelevare denaro in Turchia e in una serie di altri paesi. La società consente trasferimenti per un valore superiore a 15.000 euro, a condizione che i clienti verifichino la propria fonte di reddito, secondo il sito Web dell'azienda.

«Sono pagati in rubli, quindi portano rubli», ha detto Volkan Celikyurek, un cambiavalute nel quartiere Laleli di Istanbul, frequentato da commercianti russi e una delle poche aree in cui gli uffici di cambio comprano e vendono rubli.

recep tayyip erdogan colloqui per la pace in ucraina

«Ho comprato al massimo 100.000 rubli alla volta. Ma c'è chi ha comprato milioni», ha detto.