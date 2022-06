CUORE, BATTICUORE O VATTENAFFANCULO? - TRACEY COX RIVELA I NOVE SEGNALI PER RICONOSCERE QUELLI CHE SONO PIU' INTERESSATI ALL'INNAMORAMENTO CHE ALL'AMORE: SONO PERSONE CHE CERCANO L'EMOZIONE, E NON APPENA LO SBALLO INIZIALE SI ATTENUA, SI FANNO PRENDERE DAL PANICO - SONO DISPOSTI A TUTTO PUR DI CONQUISTARE, E METTONO DA PARTE LE LORO CONVINZIONI PUR DI COMPIACERE - SONO OSSESSIONATI DALL'ALTRO, SOSPETTOSI E GELOSI E...

Innamorarsi è una delle esperienze più mistiche e magiche della vita. È così meraviglioso che circa il 3-10% della popolazione ne è dipendente. Sì, la dipendenza dall’amore esiste. E anche se suona innocua, non lo è affatto. Volete scoprire se voi o il vostro partner ricadete in questa categoria? Ecco nove indizi per aiutarvi a scoprirlo.

Sono più interessati all'innamoramento che all'amore

Molte persone sosterrebbero che innamorarsi è un'esperienza estremamente piacevole. Ma c'è del fascino anche nel ritmo meno eccitante e più pacifico di una relazione sana e consolidata. La corsa edonistica del nuovo è fantastica, ma siamo realistici: sappiamo che svanisce man mano che la relazione progredisce dall'infatuazione a un amore "più vero". La fase dell'amore è ciò a cui aspirano la maggior parte delle persone. Sapere che il tuo partner ti vede chiaramente - con i tuoi difetti e con i tuoi pregi - e ti ama comunque è il massimo.

Ma non per i drogati d'amore. Nel momento in cui lo sballo emotivo inizia a diminuire, si fanno prendere dal panico, credendo che questo significhi che la relazione non è giusta per loro. «So sempre quando è ora di lasciare. Se il mio cuore non batte quando la vedo per la prima volta, significa che ho scelto male», mi ha detto un drogato di 24 anni.

Trovare “L’Unico e il Solo” è lo scopo più importante della vita

Tutto il tempo e l'energia dei drogati di amore sono dedicate alla ricerca di quell'unico “amore” magico: quasi tutte le loro scelte di vita si basano sulla ricerca della relazione perfetta. Il luogo dove vivono (ci sono tanti single), cosa scelgono di studiare all'università (il corso con i partner più papabili), l’azienda dove lavorare (un lavoro che li espone alle persone più disponibili), i loro hobby (un corso di meccanico di auto perché sarà pieno di uomini, lezioni di yoga perché ci sono principalmente donne), gli amici (la persona che ha tre fratelli o sorelle non sposati).

Questo è il quadro. E non sorprende…

Faranno di tutto per conquistarti

All'inizio, i dipendenti dall’amore sembrano essere il partner che hai aspettato per tutta la vita. Nel disperato tentativo di compiacere, faranno finta di essere interessati a cose che sono lontane da loro anni luce, solo per presentarsi come il tuo alter ego perfetto.

I tossicodipendenti tradiranno felicemente tutta la loro morale, se ciò significa tenere vicino una persona che percepiscono come potenzialmente "L'Unico". Gli amici, la famiglia, il lavoro: tutto viene messo da parte. Rinunceranno alle loro credenze religiose o adotteranno le tue come proprie per compiacerti. I vegani diventeranno carnivori, i pro-vaxer improvvisamente anti-vax, gli attivisti per i diritti degli animali decideranno che le pellicce vanno bene dopo tutto.

Desiderosi di ottenere la conferma che provi lo stesso sentimento, portano avanti rapidamente le relazioni, volendo dimostrare il loro amore e mantenere alta l'eccitazione.

«Mi ha detto che ci saremmo sposati al primo appuntamento. Ho ricevuto fiori al lavoro, mi ha portato fuori nei fine settimana. Voleva pianificare ogni dettaglio della nostra vita insieme quando eravamo solo a tre settimane dall'inizio della relazione». Questa donna era appena sfuggita a una relazione particolarmente tossica iniziata in modo favoloso.

Ed è quello che succede di solito quando l'ossessione prende il sopravvento.

Sono ossessionati dalla persona

Chiunque abbia visto "You" su Netflix sa come va a finire: è difficile sfuggire ai tossicodipendenti.

Se non telefonano, mandano messaggi o non si presentano senza essere invitati ovunque tu sia, stanno fantasticando su come sarà la vita con te. Riproducono nella loro testa riunioni o conversazioni passate, alla ricerca di conferme che il tuo sentimento è simile al loro, leggono e rileggono testi o e-mail più e più volte.

Costantemente ansiosi di essere lasciati, diventano sospettosi e gelosi di chiunque altro osi attirare la tua attenzione. Non riescono a smettere di pensare a te perché il loro partner è l'unica cosa che li fa sentire bene nella vita. «Il pensiero di vivere senza di lui era inimmaginabile. Non potevo sopportare di pensarci. Le discussioni, i suoi tradimenti, i continui cambiamenti d'umore, niente di tutto ciò importava. Avrei sopportato qualsiasi cosa per stare con lui», mi ha detto una donna.

Sono co-dipendenti

Chiunque abbia sentito parlare del termine "co-dipendente" penserà che la co-dipendenza e la dipendenza dall'amore sono amici intimi. Le persone co-dipendenti, per chi non lo sapesse, non sono in grado di essere autosufficienti o di cavarsela da sole. Sono parzialmente o completamente dipendenti dal loro partner.

Tutti i tossicodipendenti sono co-dipendenti in misura estrema: è un precursore della dipendenza. «Voleva il mio contributo su tutto, da cosa indossare quel giorno fino al numero di sacchetti da portare con sé quando portava a spasso il cane», mi ha detto un uomo. «Aveva bisogno, minuto dopo minuto, ora dopo ora, di rassicurazioni sul fatto che amassi più lei di chiunque altra avessi mai incontrato prima. È stato estenuante».

La loro scelta nei partner è spesso spaventosa

Poiché i dipendenti dall'amore vedono l'amore come una "ricerca dell'anima", considerazioni pratiche come avere una moglie o un marito o un problema di abuso palesemente ovvio vengono liquidati come semantica. Di conseguenza, spesso finiscono con persone che sono già impegnate con qualcun altro o eliminano un problema evidente come l'alcol o la tossicodipendenza.

Poiché il loro sentimento di "vero amore" è qualcosa ordinato da poteri superiori, trovano difficile lasciare relazioni malsane o abusive, aggrappandosi alla convinzione che il loro amore alla fine curerà la persona.

I tossicodipendenti spesso tornano da ex che li hanno feriti profondamente, nonostante abbiano promesso ai loro cari che non l'avrebbero fatto. «Non avevo intenzione di innamorarmi di lui», ha affermato una tossicodipendente di 54 anni, dopo aver avuto una relazione con il suo terzo uomo sposato in due anni. «Se le tue anime si connettono, sei destinato a stare insieme. Sarà molto più felice con me che con lei. È destino». Ma c'è un rovescio della medaglia.

Non possono tollerare alcuna imperfezione

Mentre alcuni dipendenti dall'amore si aggrappano fino alla fine al partner, la maggior parte ha relazioni di breve durata. Una volta che la lucentezza svanisce e la persona reale si svela con i suoi difetti, molti amanti dell'amore vogliono uscire dalla relazione. Le loro relazioni raramente superano alcuni mesi perché una volta che l'amore e gli ormoni sessuali svaniscono, non sono più interessati.

L'idea che dovresti "lavorare a una relazione" è incomprensibile per loro. Se sei con il tuo vero amore, è destino! Tutto andrà magicamente a posto. La tua vita sarà come una favola in cui i personaggi si baciano e vivranno felici e contenti.

Il conflitto non può esistere. I tuoi suoceri fastidiosi, amici esigenti, un lavoro che li priva del tempo con te: nessuna di queste intrusioni nella vita reale che ha un impatto su tutte le relazioni può avere un impatto sulle loro.

Questo è ciò che mi ha detto una giovane innamorata quando le ho chiesto come fosse finita la sua ultima relazione. «Pensavo davvero che fosse la mia persona. Abbiamo parlato di avere figli insieme e andare a convivere. È stata sua madre a rovinare tutto. Mi odiava e lui non mi difendeva abbastanza. Non sono al secondo posto per nessuna donna».

Si arrabbiano quando li lasci.

Quando l'infatuazione svanisce, i tossicodipendenti si sentono ingannati, arrabbiati perché la relazione non è stata all'altezza delle aspettative. Sono irritabili, iniziano a distaccarsi, diventano critici e distanti e se ne vanno. Questo non è amore! L'amore non include dover scendere a compromessi o sopportare di fare cose che non si vogliono fare!

I tossicodipendenti pensano che l'amore sia eccitazione sessuale e romantica. Non hanno idea che impegno, tolleranza e buone capacità comunicative siano ciò che forgia relazioni davvero profonde.

Se TU osi rompere con LORO, prima che siano pronti, sono capaci di pensare che vivere sia inutile. La maggior parte dei tossicodipendenti, tuttavia, raramente crogiola nella disperazione. Di solito passano molto rapidamente al loro prossimo partner, desiderosi di altre emozioni.

Quando non sono innamorati, sono disperatamente infelici

Ma non sempre. Se scoprono che l’amore richieda molto tempo per essere trovato, iniziano a sentirsi disperatamente infelici. I tossicodipendenti, ovviamente, non hanno molta autostima. Lo scopo principale di trovare questa relazione perfetta è sentirsi "completi", "interi".

Odiano stare da soli perché non si amano e non si sentono a proprio agio con la propria compagnia. Alcuni tossicodipendenti useranno il sesso per riempire la solitudine, collegandosi con estranei per ottenere almeno uno sballo fisico.

Non sorprende che la dipendenza dall'amore possa manifestarsi in due modi: ossessione o evasione. I tossicodipendenti ossessivi perseguono l'amore, pensando che gli impedirà di sentirsi male con loro stessi. I tossicodipendenti evasivi evitano a tutti i costi l'intimità emotiva. Il dolore di un'altra relazione "fallita" supera la speranza di trovarne una.

Aiuto! Questo sono io!

Non farti prendere dal panico se stai leggendo questo e stai pensando: «Oh mio Dio ho fatto questo – e quello – e quello!». L'amore a volte ci fa impazzire temporaneamente, specialmente all'inizio. La cosa fondamentale da chiedersi è questa: sei così in tutte le tue relazioni sentimentali? O ti lasci un po' trasportare di tanto in tanto?

La dipendenza dall'amore è un modello, non una tantum.