Paolo Mastrolilli per "la Stampa"

La leggenda vuole che quando i Beatles sentirono l'urgenza di dedicare una canzone all'LSD, si nascosero dietro un disegno del piccolo Julian Lennon, che ritraeva la compagna di classe Lucy O' Donnell «in the Sky with Diamonds». Il padre John si era affannato a smentire collegamenti tra il brano e l'acido lisergico, ma tra breve la verità su quell'ispirazione diventerà irrilevante, perché quale gruppo musicale vorrà mai dedicare una canzone ad un farmaco acquistabile in farmacia con regolare ricetta medica?

Uno studio appena pubblicato da Nature Medicine apre infatti la porta all'autorizzazione della Fda all'uso terapeutico degli allucinogeni. Potrebbe arrivare già nel 2023, per poi allargarsi al consumo ricreativo. La ricerca, condotta dalla University of California di San Francisco e sponsorizzata dalla Maps di Rick Doblin, dimostra che la 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA), meglio nota come Ecstasy o Molly, aiuta a curare il Post-traumatic stress disorder, accompagnata dalla terapia psicologica tradizionale.

Patologie molto gravi, come quella del veterano della guerra in Iraq Scott Ostrom, coinvolto con altri 89 pazienti nei test clinici di terza fase. Scott aveva tentato il suicido, ma ha detto al New York Times che «ora sono diventato letteralmente un'altra persona». Così come il 67% dei partecipanti allo studio, che apre la strada all'uso delle sostanze psichedeliche, LSD incluso, per curare gravi problemi mentali.

La dietilamide dell'acido lisergico era stata sintetizzata nel 1938, dal chimico svizzero Albert Hofmann a Basilea. Psichiatri e psicologi si erano subito interessati alle potenzialità terapeutiche, mentre negli anni Cinquanta la Cia aveva avviato il progetto MK-ULTRA, per vedere se poteva usare l'LSD allo scopo di controllare le menti.

La svolta era avvenuta negli anni Sessanta, quando Timothy Leary e Richard Alpert erano arrivati ad Harvard per lavorare allo Psilocybin Project, che studiava gli effetti della psilocibina estratta dai funghi. All'inizio avevano ottenuto risultati incoraggianti con il Concord Prison Experiment, per determinare l'efficacia delle sostanze psichedeliche nel prevenire la recidiva dei detenuti nella criminalità. Il problema era che avevano sperimentato le droghe su se stessi, distribuendole tra gli studenti, e Harvard li aveva licenziati.

I test però avevano attirato l'attenzione di Allen Ginsberg e i profeti della Controcultura, facendo dell'LSD la droga preferita dalla generazione della contestazione. Il presidente Nixon aveva definito Leary «l'uomo più pericoloso in America», e così era cominciato il bando degli allucinogeni.

Nel 1968 il possesso di LSD era diventato illegale, e nel 1985 l'FDA aveva proibito l'MDMA. Ecstasy e Molly erano rimaste nelle discoteche, come droghe per lo sballo. Gli scienziati però non avevano perso la speranza, perché continuavano a pensare che le sostanze psichedeliche avevano potenzialità terapeutiche senza i rischi di dipendenza, se usate sotto controllo.

Nel novembre del 2020 l'Oregon è diventato il primo stato a legalizzare l'LSD, e ora Nature sdogana l'Ecstasy come cura. I medici continuano a predicare prudenza, ma i Beatles non hanno più nulla da nascondere.

