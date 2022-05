L’AMORE “DA BRIVIDI” PER RENATO ZERO, “LO SCANDALO” DI "NON E’ LA RAI" E UNGARETTI CHE LE ACCAREZZO’ UNA GAMBA IN MACCHINA (“AVEVA 60 ANNI PIU’ DI ME”) - ENRICA BONACCORTI MEMORIES: “AI TEMPI DELLA RAI VIVEVO IN UN SEMINTERRATO. NON SONO MAI STATA BRAVA A FARMI VALERE E FARMI PAGARE. NON VADO NEI SALOTTI, ANCHE PERCHÉ NON RICONOSCO LE PERSONE: CONDIVIDO CON BRAD PITT LA PROSOPAGNOSIA. A UN EVENTO FININVEST CHIACCHIERAVO CON UN SIGNORE. CHIEDO: DI COSA TI OCCUPI ADESSO? LUI: FACCIO SEMPRE IL PRESIDENTE DELLA FININVEST. ERA FEDELE CONFALONIERI" – E POI PARLA DI MODUGNO E DEL PRINCIPE CHE NON POTEVA SPOSARLA – VIDEO