Treno giapponese

Gamba. I medici dell'ospedale austriaco Freistadt Clinic hanno amputato a un loro paziente 82enne la gamba destra invece che la sinistra (The Guardian, 21/5).

Ritardo. Indagando sul ritardo di 1 minuto del treno ad alta velocità Hikari, che collega Tokyo ad Osaka, le autorità hanno scoperto che l'autista, per un improvviso mal di stomaco, ha abbandonato la cabina di guida per andare in bagno, lasciando i comandi a un semplice controllore (The Guardian, 21/5).

Madre Teresa. Tra le regole imposte alle missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta: nessun contatto fisico, neanche con i bambini, divieto di avere conversazioni private ma uscite solo in coppia (per evitare le fughe), visite alle famiglie una volta ogni dieci anni, autoflagellazione (New York Times, 21/5).

papamobile

Papamobile. Il designer di automobili e imprenditore Henrik Fisher ha disegnato una nuova Papamobile per il Pontefice, inserendo una cupola di vetro a forma di cubo al suo nuovo SUV Fisker Ocean alimentato a batteria. È la prima Papamobile completamente elettrica (DailyMail, 21/5).

Città. Il Jerusalem Post ha stilato la classifica dei migliori paesi europei da visitare. Ultimo in classifica: la città del Vaticano. Motivo: «Anche se sei un vero credente, perché dovresti visitare questa città-stato? È così affollata che le uniche cose che "vedrai" sono i corpi sudati degli altri 10 milioni di persone che sono hanno passato i cancelli nello stesso identico momento, tutti con i cellulari con fotocamera a portata di mano» (Jerusalem Post, 25/1).

Cherosene bio

Missile. La Russia sta sviluppando un missile ipersonico capace di «sfondare qualsiasi sistema di difesa moderno». Nome in codice: Ostrota, o Sharpness (DailyMail, 21/5).

Olio. Il cherosene utilizzato per il volo AirFrance di ieri da Parigi a Montréal, in Canada, era miscelato al 16% con olio da cucina (Bild, 21/5).

Caldo. Nonostante le temperature raggiungano i 56,7° C, la Death Valley non è il posto più caldo al mondo. Nel deserto del Lut, in Iran, e in quello di Sonora, nel Nord America, il termometro ha toccato gli 80,8° C.

Angelina Jolie

Lumache. Secondo una nuova ricerca le lumache rischiano di estinguersi entro il prossimo secolo. Molto più velocemente di quanto abbiamo fatto i dinosauri 66 milioni di anni fa (DailyStar, 25/1).

Api. Per farsi fotografare circondata dalle api nella giornata mondiale a loro dedicata, Angelina Jolie non si è lavata per tre giorni (DailyMail, 21/5).

Api/2. Quando vogliono accoppiarsi, le api maschio si riuniscono in gruppi di migliaia in attesa del possibile arrivo delle regine (DailyMail, 21/5).

Google. Google aprirà a New York il suo primo negozio fisico (DailyMail, 21/5).

Bambini. «Caro MI5, ti scrivo per dirti che vorrei essere una spia. Sono un bambino, quindi nessuno sospetterebbe di me»; «Gentile MI5, avreste un lavoro per un bambino di 10 anni? Sono giovane e basso, ma posso entrare in posti minuscoli e correre veloce»; «Sono un maestro del travestimento»; «Sono un esperto di walkie-talkie, li uso per dire a mia sorella cosa sta facendo il nostro cane in casa»; «conservo ottimi segreti» (lettere ricevute in questi anni all'MI5, il servizio segreto britannico, DailyMail 21/5).

Polli

Africa. I pazienti Covid-19 che si ammalano gravemente hanno il doppio della probabilità di morire se vivono in Africa rispetto alle altre parti del mondo (Bbc, 25/1).

Polli. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) americani hanno dovuto invitare i cittadini a «non baciare o coccolare il pollame del cortile e a non mangiare e bere intorno ai polli». Secondo l'agenzia sanitaria il comportamento amichevole degli americani nei confronti dei loro pennuti ha già provocato a febbraio 163 casi di salmonella, di cui 34 finiti in ospedale (France24, 25/1).

BEZOS BLUE ORIGIN

Covid. Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel 2022 serviranno 50 miliardi di dollari per mettere fine alla pandemia di Covid (Financial Times, 25/1).

Spazio. Ad oggi la migliore offerta ricevuto da Jeff Bezos per l'unico posto disponibile sulla navicella spaziale Blue Origin è stata di 2,8 milioni di euro. L'asta si chiuderà fra tre settimane (DailyMail, 21/5).

ufo

Ufo. L'ex giocatore di basket Shaquille O'Neal ha detto di aver avvistato un Ufo vicino a Madera nel 1997. Miley Cirus è stata inseguita da un oggetto non identificato mentre guidava a San Bernardino, in California. Altri vip che hanno avuto incontri ravvicinati: Post Malone, rapper americano (più volte); Kurt Russell, mentre era con il figlio a Phoenix; William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek; la cantautrice Kesha; Olivia Newton-John; Alicia Keys (The Sun, 25/1).