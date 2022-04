DAMMI TUA FIGLIA, ZINGARA... - HORROR A VERCELLI DOVE UN 39ENNE E UNA 59ENNE DI ETNIA ROM SONO STATI ARRESTATI PER AVER COSTRETTO LA FIGLIA 13ENNE A PROSTITUIRSI PER 20 EURO A CLIENTE - LA RAGAZZINA E I FRATELLINI ERANO COSTRETTI A SUBIRE MALTRATTAMENTI FISICI TRA CUI FRUSTATE E VIOLENZE. OLTRE CHE AD ASSISTERE AD ATTI SESSUALI CON MINACCE DEL TIPO "TI AMMAZZO, TI BRUCIO GLI OCCHI" - INSIEME AI GENITORI, SONO STATI ARRESTATI ANCHE I CLIENTI…

Floriana Rullo per torino.corriere.it

Facevano prostituire la figlia, una ragazzina di 13 anni, vendendo il suo corpo a clienti, per lo più anziani di Vercelli. Cinque le persone arrestate dalla polizia vercellese. Oltre ai due genitori ci sono anche i clienti della vittima: sono tutti accusati di violenza sessuale aggravata su minore infraquattordicenne, sfruttamento della prostituzione minorile e maltrattamenti in famiglia.

La ragazzina, insieme con i suoi fratelli di appena uno e due anni, viveva in una situazione di degrado. Una vera casa degli orrori quella in centro a Vercelli dove la famiglia risiedeva. Totalmente assoggettati al volere dei genitori, un 39enne e una 59enne di etnia rom, i piccoli erano costretti a subire maltrattamenti fisici tra cui frustate e violenze oltre che ad assistere ad atti sessuali. Sempre tenuti sotto minaccia del tipo «ti ammazzo, ti brucio gli occhi».

L’attività di indagine era partita un anno fa quando la squadra Mobile di Vercelli aveva avviato una serie di accertamenti nei confronti di una famiglia. Il sospetto, poi diventato realtà, era quello che la coppia facesse prostituire la figlia, una ragazzina di appena tredici anni. I due genitori infatti offrivano regolarmente la figlia a clienti fidati, spesso anziani vercellesi, in cambio di piccole somme di denaro od altre utilità tra le quali piccole dosi di sostanze stupefacenti.

Bastavano 20 euro per poter abusare della minore. Due gli anziani colti mentre erano intenti a pagare le somme ai genitori. I due, un sessantottenne incensurato ed un sessantasettenne con precedenti per reati sessuali, entrambi vercellesi, sono stati arrestati e hanno permesso di dimostrare le altre frequentazioni a cui la giovane era obbligata: atri quattro clienti, sempre anziani vercellesi sono per questo finiti in arresto. I bambini invece sono stati portati in struttura per essere protetti.