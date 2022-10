11 ott 2022 12:32

DENTE AVVELENATO - A MILANO FINISCONO IN MANETTE ALTRE TRE PERSONE NELL'INCHIESTA SULLE MAZZETTE PER LE PROTESI E APPARECCHI DENTALI - UN ODONTOIATRA AVREBBE OTTENUTO 26 MILA EURO IN CONTANTI DA UN'AZIENDA DI PROTESI, LA "WISIL LATOOR", COME "PREMIO" PER IL SUO LAVORO: GONFIAVA I COSTI AI PAZIENTI E POI RICEVEVA IL 10% DEL FATTURATO ANNUO REALIZZATO DALL'AZIENDA CHE REALIZZAVA LA PROTESI - NELLA SEDE DEL GRUPPO SONO STATI SCOPERTI 3800 EURO IN CONTATI NASCOSTI IN UN MAPPAMONDO - L'INDAGINE HA PORTATO AD ALTRI 3 ARRESTI OLTRE ALLE 5 PERSONE GIÀ AI DOMICILIARI