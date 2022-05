AL DIAVOLO LA RICCHEZZA, VIVA L'ALTRUISMO - QUANTI AVREBBERO FATTO COME FRANCES CONNOLLY, 55ENNE EX INSEGNANTE INGLESE CHE HA VINTO 115 MILIONI DI STERLINE (134 MILIONI) E HA DONATO QUASI TUTTO IN BENEFICENZA? DI SICURO NON IL MARITO, CHE SI È INCAZZATO PER LA DECISIONE - LEI PERÒ È STATA IRREMOVIBILE: "NON HA SENSO AVERE TANTO DENARO E NON USARLO PER FARE DEL BENE NEL MONDO”

Caterina Galloni per www.blitzquotidiano.it

la prof che ha devoluto i soldi della lotteria 6

Vince 115 milioni di sterline alla lotteria EuroMillions ne regala la metà ma continua a donare denaro in beneficenza. Frances Connolly, 55 anni, di Hartlepool nella contea di Durham, nel 2022 ha donato circa 11 milioni di sterline in beneficenza. È più o meno ciò che aveva intenzione di donare nell’arco di 10 anni.

la prof che ha devoluto i soldi della lotteria 5

L’ex insegnante, che ha donato più della metà del jackpot di 115 milioni di sterline dell’EuroMillions vinto con il marito Patrick nel 2019, ha dichiarato: “Cambierò la vita delle persone. Ne sono dipendente”.

la prof che ha devoluto i soldi della lotteria 7

La lotteria e i soldi in beneficenza

Connolly ora ha avuto un diverbio con il marito per aver donato altri 11 milioni di sterline a sconosciuti, somma che avrebbe dovuto dare nell’arco dei prossimi dieci anni. Dopo aver organizzato una serata di gala di beneficenza in cui ha raccolto £ 100.000, ha raccontato che donare in beneficenza “la fa sentire euforica”.

la prof che ha devoluto i soldi della lotteria 4

Ha detto: “Se voglio, posso cambiare la vita delle persone ogni giorno. Fare qualcosa per aiutare gli altri fa sentire bene. Che si tratti di tempo o denaro, è importante dare agli altri, dà entusiasmo. Crea dipendenza. Adesso ne sono dipendente”.

la prof che ha devoluto i soldi della lotteria 3

La sofferenza per la “povertà nel mondo” la spinge a donare, le offre più piacere di una casa da 2 milioni di sterline e di un Aston Martin. Sull’ultima donazione ha detto: “Sono circa 10 o 11 milioni dati in beneficenza, ma non tengo un conto nel caso lo scopra mio marito. Per la beneficenza ha stabilito un budget annuale e ho accettato. Ma ho già speso tutti i soldi stanziati fino al 2032”.

la prof che ha devoluto i soldi della lotteria 2

I soldi per i rifugiati ucraini

Frances ha appena donato 5.000 sterline per comprare vestiti e articoli da toeletta ai rifugiati ucraini. Ha spiegato: “Se puoi fare cose buone per le persone meritevoli, perché non farlo? Non ha senso avere tanto denaro e non usarlo per fare del bene nel mondo”.

la prof che ha devoluto i soldi della lotteria 1

Dopo aver vinto all’EuroMillions hanno donato 60 milioni di sterline dividendo la somma tra i tre nipoti, otto fratelli, 15 nipoti, quattro pronipoti e a perfetti sconosciuti. In una precedente intervista, Frances ha dichiarato: “Abbiamo deciso che non avremmo donato alle figlie decine di milioni. Hanno avuto più di chiunque altro, hanno abbastanza denaro per comprare una casa e vivere comodamente, ma dovranno lavorare per comprare qualsiasi cosa. Avranno più soldi quando moriremo. Il resto lo doneremo in beneficenza”. Frances è orgogliosa del modo in cui le figlie Katrina, 34 anni, mamma di due figli, Natalie, 26, studentessa, e la gemella Fiona aiutano gli altri, proprio come i genitori.