DIRESTE MAI CHE UNA PORNOSTAR E’ STATA VERGINE FINO AI 21 ANNI? - E’ LA STORIA DI LEANA LOVINGS, 24ENNE DELLA FLORIDA, FIGLIA UNICA DI UN AVVOCATO E DI UNA ALLEVATRICE DI CAVALLI - BARBARA COSTA: “È CRESCIUTA IN UNA FATTORIA ISOLATA, PER ANDARE A SCUOLA SI DOVEVA FARE 40 KM DI MACCHINA ANDATA E 40 KM A RITORNO. È UNA NERD, APPASSIONATA DEI VIDEOGIOCHI E DELLA LETTURA. A SCUOLA VENIVA PRESA IN GIRO PER LA SUA GOFFAGGINE, PER COME SI VESTIVA, PER GLI OCCHIALI DA MIOPE, PER L’APPARECCHIO AI DENTI, E PERCHÉ NON USCIVA CON NESSUNO. POI SI E’ MESSA IN WEBCAM OFFRENDOSI COME ‘FIDANZATA ONLINE’. E ALLA FINE…”

Barbara Costa per Dagospia

leana lovings slumber party secret

Perdere la verginità significa farsi spezzare l’imene? Se una se lo lacera in maniera diversa, tipo, da sola, con un sex toy, non è più vergine? O lo è, ma non tutta? E se invece una il suo imene ce lo ha integro, però passa più di un pomeriggio a settimana a leccare e a farsi leccare la f*ga, è vergine? E se gliela lecca una donna? E se a imene inviolato una donna con le donne ci sc*pa, a scissoring?

leana lovings my sexy little sister 13

Sono tempi duri, per la reputazione dell’imene, pure lui (o lei, è una membrana) se la passa male: non c’è più rispetto! Non conta più come una volta! E non ci stanno più nemmeno le pornostar, di una volta, a sentire come è e come la pensa Leana Lovings, 24 anni, pornoattrice in netta ascesa (+300 mln di views su Pornhub).

leana lovings 6

Guardate che amore di angelo smaliziato… Leana è quel che si dice una "brava ragazza", è rimasta vergine fino ai 21 anni! Cioè… è rimasta con l’imene intatto, fino ai 21, quando per la prima volta ha voluto nel suo sesso un pene tutto dentro, perché, prima dei 21… se l’è fatta leccare e ditalinare a volontà, ma solo da donne.

leana lovings 7

Leana Lovings (nome d’arte) è nata a Fort Lauderdale, Florida, figlia unica di un avvocato e di una allevatrice di cavalli. Leana è cresciuta in una fattoria isolata, per andare a scuola si doveva fare 40 km di macchina andata e 40 km a ritorno.

Leana è un (tipico?) esempio di gen Z cresciuto online: per carattere e interessi Leana è una cosiddetta nerd, appassionata dei videogiochi e della lettura (che di libri ne ha letto e ne legge oltre la media lo capisci da come parla, dal suo eloquio forbito) e una che a scuola è stata sfottuta per la sua (per gli altri!) goffaggine, per come si vestiva, per gli occhiali da miope, per l’apparecchio ai denti, e perché non usciva con nessuno, preferendo passare il suo tempo sui libri. Le uniche amicizie adolescenziali di Leana sono state social.

leana lovings 22

Lei è cresciuta a libri e social. Ma non a porno sul web. I genitori che vigilano, esistono. Finita la scuola, Leana si è iscritta all’università, facoltà di biologia, ma lo step parallelo è stato mettersi in webcam, e non tanto a far p*rcate, ma a farsi pagare in quanto "fidanzata online".

leana lovings it s a mommy thing

Leana offriva una "girlfriend experience" virtualmente dolcissima e coccolosa, come fosse una fidanzata vera, al punto che più di un fidanzato-cliente l’ha chiesta in moglie sul serio. E non lesinavano mance e bonifici per stare via schermo casti, senza masturbarsi, solo a parlare con lei. Dacché Leana li ha "piantati" per il porno, alcuni la seguono, risentiti, altri l’hanno mollata costernati.

Leana ha sviluppato una consapevolezza sessuale comunemente giudicata tarda. Ma davvero c’è un tempo "giusto", una cadenza da rispettare, per reputarsi "maturi" nel sesso? Davvero la sa più lunga chi inizia "presto", a sperimentare e a sperimentarsi, di chi, come Leana, ha incominciato "dopo"? Leana ha avuto due ragazzi e basta dentro il suo sesso prima di decidere di provare col porno. Di ragazze, ne ha avute un po’ di più, ma non molte.

leana lovings

Lei è candida: “Prima della mia prima scena porno, non ero attiva sessualmente da un anno”. E che problemi ha avuto sul suo primo set? “Nessuno, tranne il mio nervoso. Ma regista e partner di scena (il sexyssimo e espertissimo Isiah Maxwell) sono stati meravigliosi a mettermi a mio agio. Non sapevo come posizionarmi! Abituarsi al settore è una curva di apprendimento molto dura”.

leana lovings 5

Perché una come Leana è nel porno, e non a fare altro, assecondando le regole "giuste" della società? “Fare porno è una mia libera decisione, e orgogliosa: io considero il porno una professione che è una forma d’arte, e un modo d’esprimersi. Il porno impatta come nient’altro nella società, perché la costringe a prendere posizione”. È vero. Al porno, a ogni sua manifestazione, tutto puoi fare meno che restare indifferente.

leana lovings 20

I video porno di Leana Lovings conquistano milioni di views. Lei è chiamata a pornare dai migliori brand. Cosa attrae di lei se non la sua spontaneità che buca lo schermo? E infatti i più a s*ghe acclamati sono i video con lei "ragazza della porta accanto", lei "la fidanzata arrapata", ma al fortunato fedele, e lei che introduce le performance in pigiamino, meglio se "lesbo in pigiama party!". Lei porna in tutte le salse, e però tranquilla, genuinamente amante di quello che fa e decide di farsi fare. Leana è schietta anche a parlare di masturbazione: “Io uso le dita, e i miei umori sanno di caramello salato”. Ha però fantasie sue: “Sogno di sc*parmi una suora! Ma non una suora vera! Un giorno girerò un porno a tema”.

leana locvings 23 leana lovings 19 leana lovings 21 leana lovings 25 leana lovings ts girlfriend 2 leana lovings 1 leana lovings 10 leana lovings 14 leana lovings 15 leana lovings 17 leana lovings 16 leana lovings 2 leana lovings 8 leana lovings 9 leana lovings 3 leana lovings 26 leana lovings 24 leana lovings 13 leana lovings 12 leana lovings 18 leana lovings 11 leana lovings 4