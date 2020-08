DISCO? INVERNO - IL GOVERNO HA DECISO: CHIUSE TUTTE LE DISCOTECHE DA DOMANI, VIETATI GLI EVENTI ''DANZANTI'' FINO AL 7 SETTEMBRE (MA IL DIVIETO SARÀ PROBABILMENTE PROROGATO). NON SOLO: OBBLIGO DI MASCHERINA PER LO ''STRUSCIO'': DALLE 18 ALLE 6 DI MATTINA BISOGNA INDOSSARLA ANCHE ALL'APERTO IN QUALSIASI LUOGO DOVE POSSONO FORMARSI ASSEMBRAMENTI (LEGGI PIAZZE E STRADINE DELLE LOCALITÀ TURISTICHE) - IPOTESI DI INDENNIZZI ECONOMICI AI GESTORI DI LIDI E LOCALI (UN BONUS E PASSA TUTTO)

roberto speranza francesco boccia

Alessandra Ziniti per www.repubblica.it

Gli oltre 600 contagi di ieri, la crescita costante dei numeri, i ragazzi ricoverati in condizioni severe spaventano il governo. Che ha deciso di non aspettare oltre. E, nella riunione con i governatori convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, ha chiesto di chiudere da domani discoteche e qualsiasi luogo dove si tengono serate danzanti, dalle sale da ballo ai lidi. Il governo farebbe venire meno la deroga al Dpcm che ha finora consentito ai presidenti di Regione di aprire le discoteche. Il confronto non è facile. Alcuni governatori resistono, chiedono di procrastinare la chiusura almeno di una settimana, e il braccio di ferro è ancora in corso.

Non solo: a preoccupare è in generale tutta la movida, luoghi di ritrovo, piazze, locali. Per questo il governo intende imporre l'obbligo di mascherina all'aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino.

I ministri della Salute Speranza e degli Affari regionali Boccia avevano già avvertito i governatori che appena 48 ore fa avevano chiesto di non adottare alcun provvedimento lasciando alle singole Regioni la responsabilità di prendere misure più restrittive come hanno fatto Bonaccini e Zaia in Emilia-Romagna e Veneto disponendo che si potesse ballare solo con la mascherina e con i locali a capienza dimezzata.

