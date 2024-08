mike lynch tra i disperi dopo l affondamento dello yacht bayesan

NAUFRAGIO PALERMO: IMPRENDITORE GB MIKE LYNCH TRA I DISPERSI

(Adnkronos) - L'imprenditore britannico Mike Lynch risulta tra i dispersi dello yatch affondato al largo della costa di Palermo in Sicilia dopo essere stato travolto da una tromba d'aria. Lo scrive The Telegraph citando proprie fonti. Sono sei le persone che risultano ancora disperse dopo il naufragio, tra cui quattro cittadini britannici, mentre c'è un morto accertato. La moglie di Mike Lynch, Angela Bacares, è tra le persone che sono state tratte in salvo dai soccorritori. Membro della Royal Society, 59 anni, Lynch è co-fondatore di Autonomy Corporation e fondatore di Invoke Capital. Lynch è inoltre co-fondatore, insieme a Invoke Capital, della società di sicurezza informatica Darktrace.

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 3

NAUFRAGIO PALERMO: COMANDANTE SIR ROBERT, 'SENTIVAMO URLA, ABBIAMO SALVATO 15 PERSONE'

(Adnkronos) - "Sentivamo delle urla e con il tender abbiamo perlustrato la zona per diverso tempo, ma dopo avere salvato 15 persone non abbiamo più visto nessuno". Così il comandante della imbarcazione Sir Robert B. P., prima di spostarsi dal luogo del naufragio di Porticello. "Mentre c'era una tempesta in corso abbiamo notato che la barca accanto alla nostra ha lanciato il razzo rosso di segnalazione, così io con il primo ufficiale siamo subito saliti sul tender per aiutare i passeggeri. Abbiamo soccorso anche una bimba piccola". Subito dopo sono arrivate le unità della Guardia costiera. Ma i sei dispersi ancora non sono stati ritrovati.

NAUFRAGIO PALERMO: SINDACO SANTA FLAVIA, 'SCENARIO APOCALITTICO, ORA AIUTI A SUPERSTITI'

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 8

(Adnkronos) - "Non avevo mai visto una cosa del genere. Una tromba d'aria durata una decina di minuti, uno scenario apocalittico". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Santa Flavia (PALERMO), Giuseppe D'Agostino, dopo il naufragio della barca a vela, battente bandiera britannica, colata a picco a mezzo miglio dalla costa di Porticello, frazione di Santa Flavia. Il maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto sul Palermitano ha creato danni anche nel piccolo Comune alle porte del capoluogo siciliano. "Alberi caduti, alcuni tetti scoperchiati e qualche palo dell'illuminazione divelto, ma la vera tragedia è accaduta in mare", dice il primo cittadino.

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 7

Mentre proseguono le ricerche dei sei dispersi nella piccola comunità di Santa Flavia è scattata una vera e propria gara di solidarietà. "Alcuni superstiti si trovano ancora in ospedale, otto sono stati trasferiti in hotel. Sono tutti sotto choc", dice ancora il sindaco D'Agostino che ha avuto modo di parlare con il comandante dell'imbarcazione affondata. "E' molto provato, come tutti gli altri. In questo momento di piena emergenza abbiamo messo in campo le tutte forze disponibili per dare supporto alle forze ordine. La Caritas e le associazioni di volontariato si sono attivate per fornire i beni di prima necessità ai superstiti.

ultima immagine dello yacht bayesan prima del naufragio a palermo

Come Amministrazione comunale abbiamo provveduto ad acquistare alcuni indumenti per questa povera gente che ha perso tutto, ma anche tanti cittadini stanno danno una mano. Si è attivata una grande rete di solidarietà", conclude.

AFFONDA BARCA: MAMMA, HO TENUTO STRETTA A ME LA MIA BIMBA

(ANSA) - "Per due secondi ho perso la bimba in mare, poi l'ho subito riabbracciata tra la furia delle onde. L'ho tenuta forte, stretta a me, mentre il mare era in tempesta. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra". E' il drammatico racconto all'ANSA di Charlotte, la mamma di 35 anni rimasta in balia delle onde insieme alla figlia Sofia di un anno. La donna era a bordo della Bayesan, la barca naufragata al largo di Porticello, insieme al marito e ai colleghi di una società di Londra e di alcuni parenti. Adesso si trova all'ospedale dei Bambini nella stanza della figlia.

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 6

La piccola sta benissimo, la mamma ha solo un'escoriazione che è stata curata con alcuni punti di sutura. I medici dell'Ospedale dei Bambini hanno messo in contatto con una video chiamata la famiglia. La donna ha rassicurato il marito dicendo che lei e la figlia stanno bene. Nel reparto diretto dal primario, Domenico Cipolla, verrà messa a disposizione una stanza per accogliere la famiglia almeno in queste prime 24 ore. Poi saranno trasferiti in albergo.

"E' stato terribile - racconta ancora Charlotte - In pochi minuti la barca è stata investita da un fortissimo vento ed è affondata poco dopo". La donna chiede ai medici continue notizie sulle condizioni degli altri passeggeri e dell'equipaggio. "Sia i genitori che la bimba stanno bene dal punto di vista clinico - dicono dall'ospedale - sono assistiti da psicologi perché molto scossi. Hanno vissuto un'esperienza traumatica".

yacht bayesan 2

AFFONDA BARCA: IL CORPO RECUPERATO È DEL CUOCO

(ANSA) - Dovrebbe essere il corpo del cuoco nato in Canada, ma residente ad Antigua, quello recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nei pressi dell'imbarcazione Bayesan affondata in rada davanti al porto di Porticello a Santa Flavia Palermo. Si attende la conferma da parte degli altri membri dell'equipaggio e del comandante dell'imbarcazione per il riconoscimento. Era l'unico membro dell'equipaggio tra i dieci presenti a bordo che era disperso. Gli altri dispersi sono tutti passeggeri che stavano trascorrendo la vacanza in Sicilia. Intanto si attende l'arrivo degli speleosub dei vigili del fuoco che entreranno nello scafo per cercare i sei dispersi che mancano ancora all'appello.

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 4

AFFONDA BARCA, SUPERSTITI IN OSPEDALE E IN ALBERGO

(ANSA) -- Alcuni superstiti del naufragio della barca a vela affondata al largo di Porticello sono stati portati all'ospedale Civico di Palermo, altri invece stanno per essere trasferiti in strutture alberghiere della zona di Bagheria. Il bambino di un anno ricoverato nell'ospedale pediatrico "Di Cristina" di Palermo è insieme alla madre.

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 5

Alcuni superstiti reduci dal naufragio della Bayesan, l'imbarcazione affondata in seguito a una tromba d'aria a Porticello, sono stati alloggiati all'hotel Domina Zagarella di Santa Flavia. "Sono al sicuro, siamo appena arrivati in albergo. Ma abbiamo avuto molta paura", ha detto uno di loro parlando al telefono con alcuni parenti. All'hotel è giunto anche il sindaco di Santa Flavia, Giuseppe D'Agostino e alcuni assessori dell'amministrazione comunale. Altri cinque sopravvissuti sono stati trasferiti a Termini Imerese, dove la locale Procura ha aperto un'inchiesta sulle cause del naufragio.

AFFONDA BARCA, PROCURA TERMINI IMERESE APRE UN'INCHIESTA

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 2

(ANSA) - La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per accertare l'esatta dinamica del naufragio della Bayesan, la barca a vela di 56 metri affondata all'alba di stamane davanti alla costa di Porticello. I primi accertamenti dell'autorità giudiziaria sono stati delegati alla Guardia Costiera di Porticello.

mappa yacht bayesan palermo

Le indagini per accertare cosa sia successo in rada nello specchio d'acqua davanti porto di Porticello tra le 4 e le 5 del mattino saranno lunghe e laboriose. La tromba d'aria ha colpito anche altre imbarcazioni e diversi locali che si trovano lungo la costa. La forza del vento ha spazzato via uno spogliatoio in una zona nei pressi di uno dei locali scaraventandolo a diverse centinaia di metri. Ma la Bayesan è l'unica imbarcazione affondata. Ce n'era un'altra che si trovava nei pressi che è riuscita a soccorrere proprio i passeggeri e i membri dell'equipaggio che si erano gettati in acqua. In questo ore in capitaneria è stato sentito il comandante dell'imbarcazione, che visibilmente scosso, sta cercando di ricostruire quanto successo

