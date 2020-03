DOMANI È IL PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA MA RICOMINCIA L’INVERNO - RITORNA IL FREDDO CON VENTO, PIOGGIA E NEVE ANCHE A QUOTE MOLTO BASSE - INTERESSATO SOPRATTUTTO IL NORD-EST E LE REGIONI ADRIATICHE - CALO DELLA TEMPERATURA DI 8-10 GRADI IN PIANURA E DI 13-15 GRADI IN MONTAGNA…

Sabato 21 marzo inizia la primavera, ma le previsioni meteo annunciano una coda dell’inverno. Fino a venerdì l’anticiclone assicura giornate di sole con temperature anche superiori ai 20-22 gradi nel pomeriggio. «Aria molto fredda dopo aver interessato l’Europa centro-orientale potrebbe infatti raggiungere anche l’Italia nella prossima settimana, portando a un netto calo delle temperature, vento e probabile neve anche a quote molto basse», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.

Primi segnali di cambiamento si avranno già da venerdì: «Nel fine settimana assisteremo a un graduale deterioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi in aumento e qualche sporadica pioggia e rovesci al Nord a ridosso dei rilievi, a seguire lungo le regioni adriatiche», prosegue l’esperto meteo. «Domenica inoltre arriveranno i primi venti freddi che inizieranno a far calare le temperature a partire dal Nord-est».

Tra lunedì e mercoledì prossimo sono attesi forti venti con raffiche anche di oltre 70-80 chilometri all’ora sull’Adriatico. «Rispetto alle temperature attuali si potrebbe avere un tracollo anche di oltre 8-10 gradi in pianura e 13-15 °C in montagna, con neve anche a quote collinari, in particolare sulle regioni del versante adriatico, ma a tratti anche sul resto del Sud, Umbria, zone interne di Toscana e Lazio.

In tutto questo non esclusi anche locali temporali con grandine», dice Ferrara. Quadro ancora più incerto per quanto riguarda il Nord, in posizione probabilmente assai più marginale per quanto riguarda le precipitazioni. A tal proposito, l’esperto rileva che si tratta di una tendenza meteo, data la distanza temporale, ancora in fase di analisi e validazione.