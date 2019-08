DONNE AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE – SAPEVATE CHE LE DONNE HANNO IL 73% DI PROBABILITÀ IN PIÙ DI MORIRE O RIPORTARE FERITE IN UN INCIDENTE STRADALE? LO RIVELA UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DELLA VIRGINIA – LA COLPA SAREBBE DEI MANICHINI DEI CRASH TEST, CHE SONO QUASI TUTTI MASCHI… – VIDEO

Le compagnie automobilistiche americane credono che un tipo di manichino di prova femminile sia sufficiente a effettuare test per garantire che le donne non muoiano in incidenti automobilistici. E questo manichino è alto 1,52 metri e pesa 50 kg. È incredibilmente lontano dalla costituzione di una donna americana media. Secondo il National Center for Health Statistics, questa in realtà pesa 77 kg ed è alta quasi 10 centimetri in più del manichino da test.

Le vittime donne di incidenti stradali hanno il 73% di probabilità in più di morire o subire un grave infortunio in un incidente automobilistico, secondo un nuovo studio dell’Università della Virginia. Questo al netto di tutti i diversi fattori nel corpo di un passeggero, del modello di auto e di se il passeggero indossi o meno una cintura di sicurezza.

Sarah Holder di CityLab ha scritto per la prima volta dello studio il 18 luglio e ha sottolineato che il manichino che non è realmente rappresentativo è probabilmente la causa della probabilità significativamente maggiore che le donne rimangano uccise o menomate in un incidente automobilistico.

I manichini da test maschili, che rappresentano l’unico modello che è stato ampiamente utilizzato fino al 2003, quando fu introdotto il manichino femminile da 50 chili, sono molto più rappresentativi della popolazione maschile, hanno detto i ricercatori a CityLab.

“Costruttori e designer erano tutti uomini”, ha detto a ABC News nel 2012 il Dr. David Lawrence, direttore del Centro per la prevenzione degli infortuni, presso l’Università statale di San Diego. “Non gli è passato neanche per la testa che avrebbero dovuto progettare manichini anche per gente diversa da loro. Bene, abbiamo superato questo. ”

Il bisogno di un manichino di test sia maschile che femminile nasce semplicemente dai “modi in cui uomini e donne sono diversi biomeccanicamente”, ha detto a CityLab Jason Forman, uno dei principali scienziati del Center for Applied Biomechanics di UVA e autore di uno studio.

