LA GUERRA COLPISCE ANCHE IL GRANO 4
LA GUERRA COLPISCE ANCHE IL GRANO
DOPO LA GUERRA E LA PANDEMIA, ARRIVA LA CARESTIA - I PREZZI ALIMENTARI NON SONO MAI STATI COSI' ALTI DA QUANDO LA FAO HA INIZIATO A MONITORARLI NEL 1990 - A MARZO IL RINCARO E' STATO DEL +12,6% IN UN MESE, PER VIA DELLE DIFFICOLTA' SULLA MATERIE PRIME E SULL'ENERGIA E DAL CONFLITTO IN UCRAINA - TREDICI MILIONI DI PERSONE NEL TERZO MONDO RISCHIANO DI RITROVARSI IN MEZZO A UNA CARESTIA. E ANCHE IN OCCIDENTE...-
LA GUERRA COLPISCE ANCHE IL GRANO 4
LA GUERRA COLPISCE ANCHE IL GRANO
“IO E MIA MOGLIE BEATRICE BOCCI VIVIAMO DA 3 ANNI NELLA CASTITÀ”, LA CONFESSIONE DI ALESSANDRO GRECO IN TV A "OGGI È UN ALTRO GIORNO": “CI SIAMO SPOSATI NEL 2008, DOPO 2 FIGLI, ABBIAMO PRESO QUESTA DECISIONE. NON C'È UN PERCHÉ, È UN CAMMINO. ORA PESO DI PIÙ LE PAROLE, DÒ VALORE AGLI ABBRACCI E ALLE CAREZZE” (SI’, MA DI CHE TIPO?)…
“SONO DELUSO E ADDOLORATO DA PUTIN” – SILVIO BERLUSCONI, DOPO DUE ANNI E MEZZO DI ASSENZA, TORNA SUL PALCO, ALL’HOTEL PARCO DEI PRINCIPI DI ROMA. LANCIA UN MONITO A DRAGHI SULLE TASSE, RIMETTE A POSTO SALVINI E MELONI (“IL CENTRODESTRA SENZA FORZA ITALIA NON ESISTE”) E POI TUONA CONTRO "MAD VLAD": “ANZICHÈ PORTARE LA RUSSIA IN EUROPA, L’HA PORTATA NELLE BRACCIA DELLA CINA. PECCATO, PECCATO! DI FRONTE ALL’ORRORE DEI CRIMINI DI GUERRA A BUCHA, LA RUSSIA NON PUÒ NEGARE LE SUE RESPONSABILITÀ” - VIDEO
GENERALI DELLE MIE BRAME - L’ESITO DEL DUELLO TRA NAGEL-DONNET E CALTAGIRONE-DEL VECCHIO VERRÀ DECISO IL 29 APRILE DAL VOTO DEI FONDI INTERNAZIONALI AZIONISTI DEL LEONE DI TRIESTE – OGGI ISS E GLASS LEWIS, LE DUE MAGGIORI SOCIETÀ DI CONSULENZA MONDIALI SPECIALIZZATE NELLE RACCOMANDAZIONI DI VOTO PER GLI INVESTITORI, CONSIGLIANO, CON COMMENTI MOLTO DRASTICI, DI NON VOTARE LA LISTA CALTAGIRONE
“SIAMO STATI A UN PASSO DALLA CATASTROFE” - LE MOSSE SUICIDE DEI SOLDATI RUSSI A CHERNOBYL: “TRATTAVANO FONTI RADIOATTIVE A MANI NUDE” - L’INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLA CENTRALE NUCLEARE UCRAINA RACCONTA LE INESISTENTI MISURE DI SICUREZZA MESSE IN ATTO DAI RUSSI: DALLE TRINCEE SCAVATE NELLA FORESTA ROSSA (UNA DELLE AREE PIU' CONTAMINATE) ALLA MANCANZA DI ELETTRICITÀ PROTRATTASI PER GIORNI - SECONDO IL MINISTRO DELL'ENERGIA UCRAINO "I SOLDATI RUSSI CHE HANNO SCAVATO NELLA FORESTA DI CHERNOBYL HANNO... - VIDEO
L'INTER C'E' E MANDA UN AVVISO A NAPOLI E MILAN: DUE SQUILLI AL VERONA (BARELLA E DZEKO) E NOTTE A -1 DAL DIAVOLO CAPOLISTA - IL MIGLIORE IN CAMPO È STATO ANCORA UNA VOLTA PERISIC. AUTORE DEI DUE ASSIST E DI UNA PROVA MAIUSCOLA PER STRAPOTERE FISICO, IL CROATO FINIRÀ CON L'IMPORRE IL RINNOVO A MAROTTA E AUSILIO…
CAFONALINO - I PREGIUDIZI ME LI MAGNO: CENERESTE CON DEI TAGLIONI AL TARTUFO CUCINATI DA UN RAGAZZO CON LA SINDROME DI DOWN E LO SPETTRO AUTISTICO? AL CINEMA FARNESE DI ROMA PRESENTATO IL DOCUFILM “LE RICETTE DELLO CHEF ANTONIO PER LA RIVOLUZIONE”, CHE RACCONTA LA STORIA DELL’ALBERGO ETICO, IN CUI IL 60% DELLO STAFF È COMPOSTO DA PERSONE CON DISABILITÀ - PRESENTI ALLA SERATA ANCHE IL SENATORE COMINCINI, GLI ONOREVOLI ALEMANNO, CRIPPA E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
SIETE SEMPRE INCAZZATI? POTRESTE ESSERE MALATI – SI CHIAMA IL DISTURBO DA DISREGOLAZIONE DELL'UMORE DIROMPENTE E SI PRESENTA GIÀ PRIMA DEI DIECI ANNI DI ETÀ – CHI SOFFRE DELLA MALATTIA NON HA SOLO IL PROBLEMA DI PASSARE PER STRONZO, MA ANCHE MAGGIORI PROBABILITÀ DI AVERE “DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO, COMPORTAMENTI AUTOAGGRESSIVI E IDEAZIONE SUICIDARIA” – E SUL LEGAME TRA CATTIVO UMORE E DEPRESSIONE UNO STUDIO HA RIVELATO CHE...