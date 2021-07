5 lug 2021 11:46

DOPO LA SEGA, SCOPA! - A MESTRE UN PADRE SCOPRE IL FIGLIO A GUARDARE UN FILM PORNO E LO PICCHIA CON UNA SCOPA CON IL MANICO DI ALLUMINIO: IL RAGAZZINO FINISCE IN PRONTO SOCCORSO CON UNA PROFONDA FERITA AL POLSO MENTRE IL PADRE VIENE DENUNCIATO PER LESIONI AGGRAVATE – AI CARABINIERI L’UOMO HA RACCONTATO CHE IL RAGAZZO NELL’ULTIMO PERIODO NON STUDIAVA E NON OBBEDIVA PER…