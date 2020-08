2014, LA DEPOSIZIONE AI PM DI MICHELLE BONEV SPARA SUL BLOG: “BERLUSCONI MI DISSE: “FRANCESCA HA UNA STORIA MOLTO PARTICOLARE. AMA STARE SOLO CON LE DONNE, MI PORTA LE SUE AMICHE E CI DIVERTIAMO'’

Antonio Massari per il Fatto - Articolo del 18 maggio 2014 – ESTRATTO

michelle bonev fa 43 anni

La regista e attrice Michelle Bonev è nella procura di Roma per un motivo preciso: la Pascale l'ha querelata dopo l'intervista a Servizio Pubblico, dove la Bonev dichiara che la Pascale è lesbica, che la sua relazione con Berlusconi è fittizia, che l'ex Cavaliere in un'occasione ha picchiato Francesca con un telefono.

BONEV PASCALE

La Bonev racconta che Berlusconi le parlò della Pascale nel gennaio 2012: "Mi disse: 'Conosco questa ragazza, ha una storia molto particolare... ama stare solo con le donne, questo parte dalla sua infanzia, quando andava a scuola ha avuto un rapporto con la sua insegnante per molto tempo... non ha mai avuto rapporti con gli uomini. Te la vorrei far conoscere...'".

"Chiesi a Licia Nunez di farmi incontrare Berlusconi... sono andata a Palazzo Grazioli per la prima volta a marzo 2009... le ragazze... una per una andavano a chiedere le cose che gli servivano per lavoro, per soldi, per pagare la luce, il gas... mi sembrava di stare a una specie di padrino... baciamano...".

berlu bonev pascale minetti

Bonev racconta che il contatto con Berlusconi avviene attraverso Licia Nunez - spiegando che quest'ultima ha avuto una relazione con Imma Battaglia, storica leader del movimento LGBT, ndr - e dice che grazie a un regalo di compleanno - "una statua di marmo... della Madonna di Milo ... molto alta, molto bella" - Berlusconi le fissò il primo appuntamento.

La prima notte non vi fu alcun rapporto sessuale - arriverà in seguito, quando la Bonev intuisce che è l'unico modo per ottenere un contratto …

michelle bonev

"Ci sono due gruppi di ragazze - dice la Bonev - quelle di Milano e quelle di Roma, non si mischiano molto i gruppi, perché poi sono gelose tra loro... Lui fa: 'Sai lei (la Pascale, ndr) è venuta così perché vuole essere lei al mio fianco, però sai io non voglio che mi fa casini, te la voglio far conoscere perché potremmo fare qualcosa insieme, è una ragazza che ha bisogno di una guida, aveva sempre avuto una storia con una donna molto più grande, è molto simpatica, mi porta le sue amiche e ci divertiamo'. Il giorno dopo mi invita a pranzo per conoscerla. Eravamo io, Francesca, Berlusconi, una delle segretarie e la senatrice Rossi...

"La Rossi - continua Bonev - è quella che mi ha accolto e mi ha dato la stanza ad Arcore, mi dicevano che fa la logistica delle ragazze... possono chiamare lei per qualsiasi bisogno, dal succo di frutta al medico... faceva ... le buste per le ragazze, tutto quello che serve perché non parlino, che non facciano casino...".

michelle bonev

"Ci siamo messi a fare il bagno nella vasca idromassaggio... entriamo io e Francesca, le altre due amiche stavano là, poi improvvisamente si presenta Berlusconi completamente nudo, entra nella vasca, io e Francesca cominciamo a baciarci... lui stava lì a guardare... io e Francesca è la prima volta che abbiamo avuto un rapporto... dopo di che... è stato un rapporto d'amore... da tutto il 2012 fino a febbraio 2013... ci vedevamo tutti i giorni... l'ultimo messaggio prima di dormire... il primo quando si svegliava ... non conoscevo Whatsapp, l'ho conosciuto con lei..."

‘’NON HO MAI DETTO NÉ DI ESSERE ETEROSESSUALE NÉ GAY’’

paola turci francesca pascale foto da oggi 6

Dal “Fatto quotidiano” - ARTICOLO DEL 13 NOVEMBRE 2019

“Una storia d’amore bellissima! Grazie #renault”. Così sul suo profilo Instagram Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi, commenta lo spot della casa automobilistica francese sulla Clio, ripreso dal sito gay.it e rilanciato sui social dall’ex deputata Paola Concia, ispirato a una storia d’amore tra due donne. La Concia aveva appena twittato: “Cara @renaultitalia mandate questo spot sulle reti italiane, sì? Coraggio, un po’ di coraggio, forza! È bellissimo”.

Il tweet della fidanzata dell’ultraottuagenario B. non meraviglia. Proprio in un’intervista a Francesca Fagnani per il Fatto d’inizio novembre, la first lady del mondo berlusconiano ha dichiarato: “Non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà. Combattere a favore dei diritti Lgbt va a tutela anche della mia persona: e se domani io scegliessi di vivere in una famiglia arcobaleno? Perché dovrei vivere in uno Stato che mi odia a prescindere?”.

bonev selfie michelle bonev selfie paola turci francesca pascale foto da oggi 1 FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE pascale noemi letizia berlusconi pascale francesca pascale paola turci francesca pascale paola turci 4 francesca pascale paola turci 1 francesca pascale paola turci 2 dcmc6uzx4aec0uc paola turci emma marrone 1 emma marrone e paola turci paola turci emma marrone silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale francesca pascale 3 GARIBOLDI PASCALE loredana lecciso francesca pascale francesca pascale con dudu e amici a villa certosa NOEMI LETIZIA CON FRANCESCA PASCALE 2 francesca pascale bikini francesca pascale bikini michelle bonev selfie BERLUSCONI PASCALE 1 BERLUSCONI AL RISTORANTE ASIATIQUE PER IL COMPLEANNO DI SESTINO GIACOMONI - FRANCESCA PASCALE - MICAELA BIANCOFIORE - GABRIELLA GIAMMANCO - KATIA POLIDORI - ELVIRA SAVINO FRANCESCA PASCALE AL MARE alessia ardesi francesca pascale PASCALE - NOEMI francesca pascale vladimir luxuria gay party 51 vladimir luxuria con francesca pascale e silvio berlusconi PASCALE AL MARE pascale pascale e marina cena fund raising di forza italia francesca pascale 2 BONEV PASCALE PASCALE PASCALE AL MARE PASCALE AL MARE maria rosaria rossi con francesca pascale licia nunez

maria stella gelmini Francesca Pascale con Berlusconi Francesca Pascale gayvillage FRANCESCA PASCALE E MARA CARFAGNA MARA CARFAGNA FRANCESCA PASCALE maria stella gelmini 2