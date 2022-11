LE DUE DONNE CINESI E LA TRANS UCCISE A COLTELLATE OGGI A ROMA ERANO PROSTITUTE. L'HANNO CONFERMATO GLI INQUIRENTI, CHE PENSANO CHE L'ASSASSINO SIA LO STESSO – GLI OMICIDI SONO AVVENUTI A BREVE DISTANZA DI TEMPO E IN DUE PALAZZI DISTANTI SOLO 700 METRI – GLI ABITANTI DEL CONDOMINIO DOVE LE DUE CINESI OFFRIVANO “MASSAGGI”: “QUI UN VIA VAI CONTINUO, TUTTI SAPEVANO QUELLO CHE SUCCEDEVA. SI TROVAVA OGNI TIPO DI DIVERTIMENTO”

1 – TRANS E 2 CINESI MORTE A ROMA: INQUIRENTI, ERANO PROSTITUTE

(AGI) - Sono tre prostitute, due cittadine cinesi e una transessuale sudamericana, le persone uccise oggi nel quartiere romano di Prati. La conferma viene da ambienti investigativi. Le tre sono state uccise a coltellate e l'ipotesi di chi indaga e' che la mano sia la stessa.

Una delle due donnecinesi e' stata trovata nuda sul pianerottolo dell'abitazione. Circostanza questa, che lascia supporre che stesse tentando di sfuggire al killer.

2 – IL CONDOMINIO: «TUTTI SAPEVANO COSA SUCCEDEVA»

Estratto dell'articolo di Emiliano Bernardini per www.ilmessaggero.it

Un appartamento al primo piano. «Casa e bottega» dice uno dei residenti e molto ben informato del giro. Clienti a tutte le ore. Dall’uomo in giacca e cravatta a quello in tuta. La casa è in via Augusto Riboty al numero 28 (zona Prati, Roma). Le due ragazze cinesi trovate morte ammazzate questa mattina vivevano qui. E sempre qui lavoravano. Le identità restano ancora top secret, solo di una delle due si sa che aveva 45 anni. A trovarle il portiere dello stabile. Il giro è bello grosso. In zona è risaputo.

«Si trova ogni tipo di divertimento» racconta ancora. «Un via vai continuo ma sempre abbastanza discreto. Certo qui sapevano tutti quello che succedeva». Ufficialmente facevano massaggi ma è chiaro che era una copertura.

Da via Riboty a via Durazzo 38, dove è stato trovato il corpo di una escort brasiliana, ci sono 700 metri. A piedi non più di 10/12 minuti. Lì in un piccolo appartamento ricavato da una ex cantina è stata trovata la terza vittima. È stata una sua amica ad avvertire le forze dell’ordine. […]

Anche qui era un via vai raccontano. Suonavano al citofono sulla porta carraia ed entravano. Tutti sapevano bene del giro. «Nessun fastidio. Molta discrezione». […]

3 – TRANS E 2 CINESI MORTE A ROMA: UNA VITTIMA E' 65ENNE COLOMBIANA

(AGI) - Marta Castana, 65 anni, originaria della Colombia. E' questa l'identita' della transessuale uccisa a coltellate in via Durazzo 38, nel quartiere romano di Prati. Ancora ignota invece l'identita' delle altre due vittime. Le cittadine di nazionalita' cinese, infatti, non avevano con loro i documenti al momento dell'omicidio.

