ECCO COME E’ MORTO LO CHEF ANDREA ZAMPERONI – LA PROSTITUTA SOTTO ACCUSA HA DICHIARATO ALLA POLIZIA DI AVER DATO AL RAGAZZO ECSTASY LIQUIDA DOPO CHE LUI L’AVEVA PAGATA PER IL SESSO. POI ZAMPERONI SAREBBE SVENUTO SENZA MAI RIPRENDERE CONOSCENZA. IL PROTETTORE POI AVREBBE SUGGERITO DI… - LA DONNA È STATA ARRESTATA PIÙ DI 24 VOLTE PER IL POSSESSO DI OGGETTI RUBATI O DI DROGHE ILLEGALI

Marilisa Palumbo per corriere.it

Angelina Barini aveva già ucciso due uomini prima di lui. Sempre nella stessa zona, in motel diversi non lontani dall’aeroporto La Guardia. Una dose letale di droga, poi il decesso e il tentativo di occultare il cadavere. Andrea Zamperoni, il capo chef di Cipriani Dolci, originario del lodigiano, è morto così in una stanza dello squallido Kamway Lodge, a pochi passi dalla casa in cui si era trasferito da un paio di settimane al 41-39 della 74esima strada a Elhmurst, Queens.

Andrea lavorava nel gruppo da undici anni, ma era negli Stati Uniti dalla primavera del 2018: oltre che a New York era stato nei ristoranti Cipriani di Las Vegas e Miami. I suoi colleghi lo descrivono come un ragazzo dolcissimo e generoso, in cucina e fuori.

Quando mercoledì scorso alle otto e mezza di sera la polizia è arrivata al Kamway, avvisata da una chiamata anonima, Angelina, una prostituta di 41 anni, avrebbe cercato, stando alla ricostruzione del Daily News, di non farli entrare. Dentro la stanza il corpo di Andrea era nascosto in un bidone della spazzatura e c’era dell’incenso per coprire l’odore, cosa che fa pensare che lo chef — visto per l’ultima volta vivo da un coinquilino nella notte tra sabato 17 e domenica 18 — potesse essere morto da tempo, forse subito dopo la scomparsa.

Il racconto della donna

La donna ha detto alla polizia che Andrea l’avrebbe pagata per fare sesso e lei gli avrebbe dato dell’ecstasy liquido (secondo gli investigatori mischiato a Fentanyl, un potentissimo oppiaceo): dopodiché il ragazzo sarebbe svenuto senza mai riprendere conoscenza.

Le voci concitate di cui parlava un turista il giorno successivo potrebbero essere quella della prostituta e di alcuni complici che discutevano animatamente di come sbarazzarsi del corpo. Il protettore, avrebbe infatti riferito la donna, non le avrebbe consentito di chiamare la polizia e avrebbe addirittura discusso la possibilità di fare a pezzi il cadavere per nasconderlo.

I filmati delle telecamere di sorveglianza mostrano Barini con Zamperoni: la prostituta compare anche a fianco degli altri due uomini della cui morte per overdose dovrà rispondere in tribunale: uno il 4 luglio all’Airway Inn del LaGuardia, l’altro l’11 luglio al Crown Motor Inn di Woodside, a dieci minuti a piedi dal Kamway. Secondo gli investigatori la donna lavorava con altri spacciatori e a volte rapinava i clienti dopo averli drogati.

Una trappola, come temevano nei giorni scorsi i colleghi di Andrea. Il magistrato federale che si sta occupando del caso ha deciso che la donna resterà in carcere, senza possibilità di rilascio su cauzione: è accusata di cospirazione per distribuzione e possesso per spaccio di una o più sostanze contenenti fentanyl, potente analgesico oppioide sintetico.

Il rientro della salma

Nel frattempo il corpo dello chef è stato restituito ai familiari. «Le cause esatte della morte non saranno rese note fino alla prossima settimana — dice al Corriere Aja Worthy-Davis, dell’ufficio del Chief Medical Examiner — abbiamo completato l’autopsia, ma abbiamo bisogno di indagini supplementari, da quelle tossicologiche a quelle su cervello e cuore. Abbiamo prelevato campioni di tessuto, non avevamo ragione di trattenere il cadavere».

Tutto fa pensare che la salma arriverà in Italia a breve. Una fonte vicina al gruppo Cipriani spiega che il fratello gemello di Andrea, Stefano, che lavora da Cipriani a Londra ed era arrivato qui giovedì mattina, starebbe lasciando la città e Tess de Guzman, capo dello staff Usa, riferisce che il gruppo sta offrendo alla famiglia tutta l’assistenza possibile, anche per l’organizzazione del funerale. Domani intanto qui è prevista una cerimonia per amici e colleghi.

