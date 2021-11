ECCO COSA SI INTENDE PER POZZO SENZA FONDO – UNO YOUTUBER CINESE È STATO CACCIATO DA UN RISTORANTE "ALL YOU CAN EAT" PER AVER MANGIATO OLTRE 6 CHILI DI CIBO – IL TITOLARE DEL LOCALE SI LAMENTA: “OGNI VOLTA CHE VIENE QUI PERDO QUALCHE CENTINAIO DI YUAN" – MA IL RAGAZZO NON CI STA: "RIESCO A MANGIARE MOLTO, È COLPA MIA? NON HO SPRECATO IL CIBO E..."

Da www.liberoquotidiano.it

Un caso che ha dell'incredibile, quello accaduto a Changsha, in Cina. Qui uno youtuber, Mr Kang, è stato cacciato da un ristorante All you can eat per aver mangiato troppo. L'uomo era andato a mangiare all’Handadi Seafood BBQ Buffet, dove si era già recato in passato mangiando 1.5 kg di maiale, mentre un’altra volta 4 kg di gamberi. Stando a quanto riportato dalla Bbc, l’uomo sarebbe stato letteralmente bandito dal proprietario del ristorante dopo aver mangiato 6 kg di cibo in due abbuffate.

"Ogni volta che viene qui - ha spiegato il proprietario del locale - perdo qualche centinaio di yuan (la moneta cinese)". Ma Mr Kang non è solo avvezzo a mangiare, ma anche a bere. "Anche quando beve il latte di soia, ne consuma 20 o 30 bottiglie - prosegue lo sventurato -. Quando mangia gli spiedini di maiale, consuma l’intero vassoio. E per i gamberi, di solito la gente usa le pinze per prenderli, mentre Mr. King prende con sé l’intero vassoio".

Eppure la notizia non è piaciuta allo youtuber, che ora è costretto a cambiare ristorante: "Riesco a mangiare molto, è colpa mia? Non ho sprecato il cibo". Inutile dire che il video delle lamentele ha fatto il giro del web. Più di qualche utente ha voluto ironizzare: "Vediamo quanto dureresti con un all you can eat di lasagne". Meglio non dirlo due volte.

