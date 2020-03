ECCO A VOI 17 TRUCCHETTI DELLE MAPPE DI GOOGLE CHE FORSE NON CONOSCETE. AD ESEMPIO, SAPETE CHE L’ALGORITMO È IN GRADO DI RICORDARVI ESATTAMENTE DOVE AVETE PARCHEGGIATO? O CHE (SE VOLETE) TRACCIA I VOSTRI SPOSTAMENTI E CHE POTETE RIVEDERLI QUANDO VOLETE? – LA FUNZIONE NASCOSTA PER TORNARE INDIETRO NEL TEMPO E VEDERE COM’ERA UN LUOGO ANNI FA…

Lisa Eadicicco per www.businessinsider.com

google maps

Google Maps è diventato così pervasivo e utile sin dal suo lancio nel 2005, che è praticamente impossibile ricordare come facevamo a muoverci senza. Dal vedere quanto ci si mette da a B, a scoprire ristoranti e luoghi interessanti, è una risorsa inestimabile per muoversi in zone sia note sia sconosciute. E, ovviamente, anche Google Maps ne ha fatta di strada nei sui quindici anni di vita. Ecco alcune tra le funzioni più utili della diffusissima app di navigazione di Google.

Cambiare l’ora per risultati più precisi. [Solo per i trasporti pubblici, ndt.]

cambiare l'ora per avere risultati piu' precisi

Google Maps può essere molto utile per cercare indicazioni in anticipo, ma assicurati di cambiare la fascia oraria per farla corrispondere al momento del viaggio previsto. In questo modo Google potrà fornire i risultati più precisi in base ai modelli di traffico e ad altre variabili.

Per farlo, premi il tasto “Partenza” nella parte alta dello schermo, proprio sotto a dove Google elenca le modalità di trasporto disponibili [una volta premuta l’icona dei trasporti pubblici, ndt].

elenco dei luoghi preferiti

Fare un elenco dei vostri luoghi preferiti.

Se hai spesso difficoltà a tenere traccia dei luoghi in cui vai di frequente, Google Maps può essere utile. Basta premere sul tasto “Salvati” in basso sullo schermo, scegliere “Favorites places”, e premere di nuovo “Aggiungi” per salvare il tuo ristorante preferito o il bar di zona.

O consigliare da Google.

lasciarsi consigliare da google maps

Se non sei sicuro su dove andare, da’ un’occhiata alla sezione “Esplora” in Google Maps, in basso sullo schermo. Questa sezione ti fornirà raccomandazioni in base alla tua posizione e ad altri fattori. Vi troverai molti ristoranti e bar in zona, eventi locali e molto altro.

google maps usare il tasto go

Usare il tasto “Go” per vedere informazioni sul tuo percorso con un solo tocco.

Il tasto semplifica la visione di informazioni sul tuo viaggio quotidiano in macchina o in treno verso il lavoro.

Assicurati innanzitutto che Google Maps conosca l’indirizzo del tuo ufficio premendo sulla foto del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Premi quindi “I tuoi dati in Maps” per vedere gli indirizzi di casa e dell’ufficio che hai salvato in Google Maps. Una volta aggiornato l’indirizzo del tuo ufficio, premi il tasto “Tragitto” tra i tasti “Esplora” e “Salvati” in basso sullo schermo per vedere i dettagli del tuo percorso.

scaricare mappe offline

Scaricare mappe da usare offline.

Se attraversi una zona isolata, potresti non riuscire ad accedere sempre a un servizio internet affidabile. Google ti permette di scaricare mappe di alcune aeree in modo da guardarle senza un WiFi o collegamento dati.

Per farlo, cerca l’area, ad esempio un quartiere o una città intera, che vuoi scaricare. Quindi scorri in basso verso la parte bassa dello schermo fino al tasto “Indicazioni” e scorri lateralmente fino al tasto “Scarica”.

modalita' incognito google maps

Se non trovi questa opzione, cerca l’area, tocca la foto dell’account per lanciare il menu e scegli “Mappe offline” e poi “Mappa personalizzata”. Ricorda che le mappe offline possono fornire solo indicazioni stradali e che le informazioni sul traffico non saranno disponibili.

O attivare la modalità Incognito se vuoi cercare un luogo senza salvarlo nella cronologia di Google.

L’anno scorso, Google ha lanciato la modalità Incognito per Google Maps, una funzione che permette di cercare luoghi sull’app senza salvare la ricerca sul tuo account.

È molto simile alla modalità Incognito su Chrome, vale a dire che impedisce a Google di salvare la tua cronologia di ricerca sul tuo account e di impiegarla per personalizzare Maps. Ma non impedirà alla ricerca di essere salvata o usata dai fornitori di servizi internet e da altre app.

aggiungere una sosta al viaggio

Per attivare la modalità Incognito, apri l’app Google Maps, tocca la foto del tuo profilo e premi “Attiva la modalità di navigazione in incognito”.

Aggiungere una sosta al tuo viaggio.

A volte i viaggi non consistono solo nell’andare da A a B. Potresti dover passare a prendere un amico, fare rifornimento, o mangiare velocemente qualcosa lungo la strada. Su Google Maps, puoi aggiungere facilmente una sosta del genere al tuo percorso.

Una volta iniziato il viaggio, tocca l’area un basso sullo schermo dove appare il tempo stimato di viaggio. Quindi premi “Cerca lungo il percorso” e cerca la tua sosta desiderata. Puoi digitare un indirizzo particolare o un luogo di interesse generale, come “Ristoranti” o “Stazioni di servizio”.

vedere la situazione del parcheggio alla destinazione

Google cercherà lungo il percorso luoghi che corrispondono alla tua richiesta. Quando trovi quello che vuoi aggiungere come sosta, ti basta toccare la mappa e Google lo aggiungerà al tuo viaggio.

Vedere la situazione del parcheggio alla tua destinazione.

Google Maps non ti aiuta solo ad andare da A a B; può anche assisterti nella ricerca di parcheggio una volta arrivato. Quando cerchi indicazioni stradali, vai all’icona “P” cerchiata sotto al tempo di viaggio stimato. Scoprirai se solitamente il parcheggio è limitato vicino alla destinazione.

E poi fare in modo che Google ti aiuti a ricordare dove hai parcheggiato.

controllare affollamento treno

Può essere difficile ricordare dove si è parcheggiato, soprattutto se ci si trova in un luogo sconosciuto. Fortunatamente, Google Maps può aiutarti. Basta aprire l’app e toccare il piccolo punto blu che indica la tua posizione. Dovrebbe apparire un menu in basso sullo schermo con l’opzione “Imposta come posizione di parcheggio”.

Controllare l’affollamento del treno.

Google Maps può anche dirti quanto sarà affollato un treno in occasione del tuo prossimo viaggio. Devi semplicemente digitare la tua destinazione nel campo di ricerca, selezionare il trasporto pubblico come modalità di trasporto e toccare il percorso consigliato. Dovresti vedere una previsione che ti dice se durante quel periodo del giorno ci sarà solo posto in piedi sul treno nei dettagli del percorso dove si trovano l’orario del treno e l’elenco delle fermate.

prenotare uber lyft con google maps

Prenotare Uber o Lyft (dove esiste il servizio)

Google ha notevolmente semplificato, rendendolo più fluido, il passaggio dalla sua app Maps ad app quali Uber e Lyft. Dopo aver digitato l’indirizzo della tua destinazione e premuto il tasto “Indicazioni”, scorri le opzioni di trasporto e tocca l’icona che assomiglia a una persona che muove un braccio. Visualizzerai così un elenco di servizi di macchina con autista nella tua area con la relativa stima delle tariffe. Fai la tua scelta e premi “Open app” per chiamare una macchina.

Condividi la tua posizione con un amico.

A volte potresti voler comunicare a un amico o a un famigliare quanto tempo manca esattamente al tuo arrivo. Per semplificare la condivisione del tempo stimato di arrivo a destinazione, usa la funzione “Condividi la tua posizione” in Google Maps.

condividi la tua posizione

Tocca la sezione in basso sullo schermo dove l’app mostra il tempo restante all’arrivo. Quindi scegli “Condividi la tua posizione”. Da lì, potrai scegliere un contatto con cui condividere la tua posizione fino al tuo arrivo a destinazione.

Google ti suggerirà un elenco di contatti, a potrai anche scegliere di condividere la tua posizione tramite un sms o un’e-mail, tra le “Altre opzioni”.

Vedere se il tuo ristorante preferito è troppo affollato.

puntare uno spillo su google maps

Google Maps può fare molto più che non dare solo indicazioni stradali. L’app può anche fornire dettagli su punti d’interesse, quali descrizioni di ristoranti, recensioni, foto e altro. Un’informazione particolarmente utile di Google Maps è quella riguardante i momenti della giornata in cui di solito un luogo è più frequentato.

Dopo avere cercato un ristorante, un bar, o un’attrazione in Maps, premi in basso sullo schermo per aprire la descrizione a schermo pieno del posto. Quindi scorri in basso fino alla sezione “Orari di punta” per vedere un grafico che indica la probabilità di affollamento del posto o quanto potresti dover aspettare in alcuni momenti del giorno.

vedere affollamento ristorante

O ordinare una consegna a domicilio.

Se stai cercando ristoranti vicini su Google Maps, non devi passare ad app diverse di consegna a domicilio per ordinare la cena. Mentre cerchi i ristoranti, ti basta premere il tasto “Fai un ordine” che appare sulla panoramica del luogo in Google Maps. Ma non è disponibile per ogni ristorante.

Puntare uno spillo per mostrare agli amici dove sei.

google ti ricorda dove hai parcheggiato

Se ti trovi in un luogo pubblico affollato, come un parco o un festival musicale, potrebbe essere difficile descrivere la tua posizione esatta. Ecco quando potrebbe essere utile puntare uno spillo in Google Maps.

Devi solo tenere il dito premuto sullo schermo per puntare uno spillo nella posizione desiderata. Potrai quindi etichettarla e condividerla con un amico o un famigliare premendo il bottone in basso sullo schermo.

Usare la realtà aumentata per indirizzarti nella giusta direzione. [Disponibile ancora solo sui nuovi Pixel 3a, ndt.]

cronologia google maps

Google può usare la tua telecamera per toglierti ogni dubbio quando cerchi di capire se stai camminando nella direzione giusta. Recentemente, la compagnia ha sviluppato per Google Maps una funzione chiamata Live View, che ti permette di visualizzare segnalatori visivi nel mondo reale mentre guardi attraverso il visore della tua telecamera.

Per provare questa funzione, una volta digitata la destinazione, devi solo trovare il bottone “Avvia AR” in basso sullo schermo. Ecco una spiegazione su come usarla.

realta' aumentata google maps

Vedere una mappa di ogni luogo in cui sei stato.

Google Maps salva un log dei posti che visiti che puoi poi vedere controllando la funzione “Spostamenti” nell’app. Per farlo, una volta aperta Google Maps, tocca il tasto del menu nella parte alta dello schermo e scegli “Spostamenti”. Tocca poi l’icona del calendario e seleziona una data per vedere un elenco e una mappa delle località visitate quel giorno.

tornare indietro nel tempo su google maps

Tornare indietro nel tempo.

Mai desiderato sapere com’era la tua zona dieci anni fa? Google Maps ha una funzione un po’ nascosta, disponibile nella versione desktop, che ti permette proprio di fare questo.

ordinare consegna a domicilio

Apri Google Maps sul portatile o sul desktop, e cerca la località che vuoi vedere. Quindi clicca sull’omino giallo nell’angolo in basso a destra e trascinalo sul posto scelto. Apparirà così la località in Street View, e nell’angolo in alto a sinistra dovrebbe esserci l’icona dell’orologio. Clicca sull’orologio e trascina il cursore sul punto nel tempo che desideri visitare.

Nell’immagine qui sopra noterai che dove ora c’è un ristorante, nel 2007 c’era un Blockbuster.

