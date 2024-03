ELON, FACCE RIDE! – MUSK MINACCIA DI SPOSTARE LA SEDE LEGALE DI TESLA, DAL DELAWARE AL TEXAS, DOPO CHE IL TRIBUNALE DELLO STATO LO HA CONDANNATO A RESTITUIRE I 56 MILIARDI DI DOLLARI CHE SI È INTASCATO NEL 2018 COME REMUNERAZIONE EXTRA – IL MILIARDARIO AVREBBE RICEVUTO IL COMPENSO “SEGUENDO UN PROCESSO IRREGOLARE E CARATTERIZZATO DAL CONFLITTO DI INTERESSI” – MUSK PRIMA INCITA “UNA RIVOLTA DELLE COMPAGNIE” CHE HANNO SEDE NEL DELAWARE E POI ACCUSA LO STATO DI IMPEDIRE ALLE AZIENDE DI TRASFERIRSI (COSA NON VERA…)

Elon Musk […] contro il tribunale del Delaware che si occupa di diritto societario e dispute fra aziende. A gennaio la Corte di cancelleria ha stabilito che i 56 miliardi di dollari (55.8, per la precisione, ma si arrotondano facilmente per eccesso) sono stati concessi indebitamente al Ceo di Tesla come pacchetto salariale.

Una decisione che potrebbe spingere Musk a spostare la sede legale della sua azienda in Texas (dove oggi si trova il quartier generale) e che lo ha portato a incitare una «rivolta delle compagnie» che hanno sede nello stato della costa orientale. «Trasferite la vostra azienda fuori dal Delaware prima che lo Stato chiuda la porta, come hanno fatto con Tripadvisor», aveva scritto in un post su X, facendo riferimento al caso parallelo della nota piattaforma di recensioni. Un messaggio […] che nasconde una realtà ben diversa.

LA VICENDA

Tutto è cominciato quando Richard Tornetta, azionista di Tesla, ha denunciato Elon Musk per violazione del dovere fiduciario, ingiustificato arricchimento e spreco aziendale. In breve, i 56 miliardi che si è intascato nel 2018 sarebbero stati assegnati senza tenere conto degli altri azionisti. […]

Il caso è arrivato fra le mani di Kathaleen McCormick, la giudice che nel 2022 aveva costretto il miliardario a concludere l’acquisto di Twitter (dal quale si stava ritirando). Con una sentenza da 200 pagine, ha stabilito che il compenso ricevuto da Musk è stato assegnato seguendo un processo irregolare e caratterizzato dal conflitto di interessi.

Secondo la legge del Delaware, quando si deve stabilire la retribuzione di un manager, non può essere questo stesso a prendere la decisione. A dir poco intuitivo. […]

Conclusione? Il miliardario deve restituire la somma ricevuta nel 2018 e dovrà anche pagare le spese processuali. Oltre al danno, la beffa: gli avvocati dell’accusa hanno chiesto di essere pagati con azioni di Tesla pari a sei miliardi di dollari. Una cifra da capogiro e una richiesta formulata in un maniera che non ha precedenti.

LA REAZIONE

Come si può intuire, Elon Musk non l’ha presa bene. Come prima cosa, la reazione per vie legali: il team di avvocati chiederà la di rivedere in appello la decisione di McCormick. Poi, il commento sul suo social: Musk invita le aziende a lasciare subito il Delaware come sta facendo Tesla. E il sondaggio che ha lanciato su X non mente: l’87% dei votanti è d’accordo con la sua decisione di trasferirsi in Texas.

[…] Secondo le regole del Delaware, è una possibilità percorribile solo se il consiglio di amministrazione di un'azienda vota all’unanimità per il trasferimento. Si dovrà vedere, quindi, se il board di Tesla sarà d’accordo con la scelta del capo.

Che lo Stato stia cercando di arginare una fuga delle aziende, poi, non è vero. In questo momento solo Tripadvisor sta cercando di lasciare il Delaware per trasferire la sede legale in Nevada. E, diversamente da quello che ha detto Musk, non c’è nessuno che lo sta impedendo. La piattaforma è nel pieno di un processo simile a quello contro Tesla perché l’amministratore delegato della compagnia madre, Gregory Maffei, è accusato di avere violato i doveri fiduciari. […]

Perché il Delaware

Il Delaware, che è il secondo Stato più piccolo negli Usa, è un rifugio per le aziende nuove o quelle con una lunga tradizione: secondo Fortune, qui si trovano oltre il 60% delle compagnie americane più ricche (comprese Amazon e Alphabet, la compagnia madre di Google).

Ad attirare le società sono diversi fattori. Innanzitutto la presenza di un tribunale composto da giudici di grande esperienza invece che da una giuria, come succede negli Stati. Questo garantisce un’imparzialità e prevedibilità nel giudizio che generalmente sono gradite dalle aziende. Poi, una tassazione favorevole per le imprese, che devono pagare sì la registrazione in Delaware, ma per esempio non sono tenuti a versare nulla sulla base degli introiti. A questi due fattori, già significativi per aziende di ogni dimensione, si aggiunge una burocrazia snella che permette la registrazione rapida e semplice delle nuove compagnie. Un paradiso per le imprese che ha attirato anche Tesla e che ora, invece, la sta respingendo.