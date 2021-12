Varriale,'io vittima gelosia,quella donna mi ha distrutto casa'

(ANSA) - Enrico Varriale si dichiara "vittima di una folle gelosia" e promette un'azione legale dopo essere stato denunciato da una donna per presunti maltrattamenti, accusa che gli ha rivolto anche la sua ex compagna.

"Ieri alle 22.30 la donna con cui ho una relazione ha dapprima citofonato insistentemente. Successivamente ha cominciato a bussare alla porta di casa e alla fine ho ceduto e le ho aperto. E' entrata e come una furia, in preda ad un raptus di gelosia ha iniziato a distruggeremi casa -scrive Varriale nella sua ricostruzione- Piatti. Bicchieri, soprammobili, qualunque cosa le capitava sotto mano mi veniva tirata addosso e distrutta. Ho provato a bloccarla ed ha cominciato ad urlare 'non mi toccare, ti denuncio'".

"Ha preso il telefono e chiamato la Polizia e l'autoambulanza. - prosegue Varriale- Io spettatore allibito l'ho implorata di fermarsi, alla fine ho capito che solo l'intervento della polizia poteva fermarla. Però prima dell'arrivo degli agenti è uscita di casa e non ho saputo più nulla". "Posso documentare tutto. Ho fotografato la mia abitazione o meglio quello che resta della mia abitazione. Ed in relazione a ciò ho dato mandato ai miei avvocati d'intraprendere le necessarie azioni legali", conclude Varriale.

Varriale ci ricasca. Un'altra donna lo accusa: "Mi ha picchiato"

Valentina Lupia e Andrea Ossino per www.repubblica.it

La telefonata arrivata nel cuore della notte al 112 potrebbe dare più di un pensiero a Enrico Varriale. Perché ad effettuare quella chiamata al numero unico d’emergenza è stata una donna che ha detto di essere stata picchiata dall’ex vicedirettore di Rai Sport, già accusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna e per questo in procinto di affrontare un processo tra le aule del tribunale di Roma.

I nuovi fatti risalgono a ieri sera, ma ricordano molto le accuse che hanno già portato Varriale davanti alla giustizia. In realtà, in questo caso anche il giornalista si sarebbe rivolto alle forze dell’ordine.

Ancora una volta alla base del litigio ci sarebbe una questione di gelosia che avrebbe fatto infuriare una donna. Non riuscendo a entrare in contatto con Enrico Varriale, la signora avrebbe bussato alla porta della sua abitazione, dalle parti di ponte Milvio. Ed è qui che sarebbe andata in escandescenza.

Sarebbe nata un’accesa discussione proseguita nel peggiore dei modi, con Enrico Varriale che, ancora una volta, colpisce con uno schiaffo una donna. Poi le telefonate alle forze dell’ordine.

Ma quando la polizia è arrivata sul posto non c’era nessuno. In assenza di flagranza di reato la procura non ha disposto alcuna misura cautelare.

Varriale infatti non era in casa. E la donna era già uscita per andare in ospedale, al Gemelli. Ed è li che ha raccontato cosa è accaduto, spiegando anche di aver perso momentaneamente conoscenza dopo aver sbattuto in seguito allo schiaffo ricevuto.

La faccenda è quindi arrivata nelle mani degli esperti del commissariato di Ponte Milvio. E presto un resoconto dei fatti finirà in procura, presumibilmente all’attenzione dello stesso pubblico ministero che recentemente ha già chiesto e ottenuto il processo per Enrico Varriale.

Spetterà dunque al sostituto procuratore Gabriella Fazi appurare ciò che è successo e capire se quello che la donna ha raccontato è vero e supportato da prove. Se dovesse essere confermata la narrazione, per Enrico Varriale la situazione potrebbe aggravarsi.

