Da www.today.it

In genere una coppia che si sposa ha come obiettivo vivere felicemente insieme, condividendo anche gli spazi. Su TikTok invece sta spopolando la storia di una donna e suo marito che hanno deciso di vivere in case separate, e dicono che per la loro relazione è il massimo.

"Abbiamo vissuto insieme per sei anni e mezzo e mezzo prima di decidere di stabilire le nostre regole e fare quello che funziona meglio per noi e la nostra storia d'amore" ha spiegato nel video Sana Akhand, che vive a New York, a fine gennaio.

Sana ha detto a Insider che ha sposato suo marito Adnan quasi sette anni fa, non senza pressioni da parte delle pressioni delle rispettive famiglie. "Dal momento del nostro primo bacio a quello del matrimonio era passato un anno e tre mesi". Sana, che arriva dal sud est asiatico, spiega: "Nella nostra cultura, se finisci il college, il passo successivo è il matrimonio".

Allo stesso tempo però la donna ha detto di non voler rinunciare alla carriera. Ma non voleva nemmeno sacrificare la sua relazione. Sana e Adnan stavano bene insieme così, all'inizio hanno pensato che il matrimonio non fosse altro che un 'pezzo di carta', una cosa che non avrebbe cambiato il corso delle loro vite che comunque volevano trascorrere insieme. Invece non è andata così: con il matrimonio si sono ritrovati a convivere prima del previsto, e sono rimasti intrappolati nel ruolo più tradizionale di moglie e marito. Nessuno dei due - pur amando l'altro - voleva davvero fare questa fine.

"Lui lavorava, io siccome non contribuivo alle finanze di famiglia mi sentivo in dovere di occuparmi almeno della casa" ha detto lei. Man mano che gli anni passavano, il tempo da trascorrere con gli amici è sparito e gli hobby anche. Sana, che adesso si occupa di una comunità per adulti e va in onda con il podcast "Make your own rules" ("Fai le tue regole") ha detto che all'inizio le sembrava di vivere per il marito, e a lui sembrava di vivere per lei: a nessuno dei due sembrava avanzare un po' di tempo per se stessi.

La prima grande decisione per cambiare le cose è arrivata nel 2018, quando lui si è licenziato e i due si sono concessi un viaggio intorno al mondo di un anno. Poi, però, poco dopo il loro ritorno, è arrivato il covid, e i due hanno sentito ulteriormente bisogno di spazi per loro. Hanno così iniziato a parlare di vivere da soli a luglio, e a ottobre hanno messo in pratica questo proposito, tornando a uscire insieme e a darsi appuntamenti come due fidanzatini.

Le loro finanze sono separate così come le loro carriere, si vedono un paio di giorni alla settimana per uscire e qualche volta anche dormire insieme, e hanno più tempo per sé e per i propri hobby.

"Questa decisione mi ha stravolto la vita in positivo - dice Sana - adesso quando so che lui viene a dormire da me, mi assicuro sempre di avere lingerie sexy per sorprenderlo, siamo tornati a sentire le farfalle nello stomaco quando ci vediamo dopo tanto tempo. Prima, quando trascorrevamo una brutta giornata, volevamo solo essere lasciati in pace, adesso abbiamo più voglia di vederci".

Sana si rende conto che la sua vita non si basa su canoni "tradizionali": alcuni commentatori su TikTok hanno mostrato di non aver capito il loro stile di vita, e anche lei all'inizio ha avuto qualche dubbio. "All'inizio ero un po' spaventata, ma poi mi sono resa conto che non posso vivere basandosi sulle regole di altri, perché altrimenti non vivrei la mia vita bensì quella di qualcun altro. E non voglio ritrovarmi sul letto di morte piena di rimpianti".

