Lane Moore per https://www.cosmopolitan.com

SESSO ORALE IN MACCHINA

Anche se ti consideri una ragazza a cui piace fare sesso orale, sarà capitato di sicuro anche a te di trovarti in una situazione in cui non eri molto dell'idea. Ecco alcuni svantaggi di questa pratica che probabilmente conosci già.

1. Anche se non devi farlo per tanto tempo, ti sembra che duri una vita. Da quant'è che sono in questa posizione? Quaranta minuti? No? Solo 10? Beh, in pompaminuti equivalgono a un'ora e mezza, non mi passa più.

apollonia saintclair fellatio

2. Sai fin troppo bene che ti escono dalla bocca dei rumori a dir poco imbarazzanti. Sembro una bambina che succhia annoiata un lecca lecca mentre la mamma fa la spesa. Ecco, mi ci mancava solo di mettermi a pensare ai bambini. Ma perché?!

3. Quando lui inizia a spingere così, come se niente fosse. Puoi evitare di fare sesso duro con la faccia? Grazie. No, davvero, non sto scherzando.

FELLATIO IN VOLO

4. Quando ti rendi conto che ti stanno venendo i conati di vomito e sei in para perché non vorresti mai che ti succedesse sul suo pisello. Okay, mi conviene tirarlo fuori dalla gola che non si sa mai, ma un po' lo tengo... sì, ma non è che faccia molta differenza... Se faccio entrare solo la punta dici che a lui va bene lo stesso? Senti, chissenefrega, faccio così e basta.

SESSO ORALE IN METROPOLITANA

5. Ti chiedi quale sia la quantità di saliva giusta. Del tipo, va bene se te ne esce a litrate o dovrebbe essere solo un goccino? Una damigiana o una lieve pioggerellina? Qualcuno mi risponde? Daiiii.

6. Per carità di Dio, respira dal naso! Svenirgli diciamo così sull'inguine non è per niente sexy, quindi mi conviene stare concentrata. Ops, cavolo, mi entrato lo sperma nel naso. Comunque a lui sarà piaciuto? Io ormai non so più neanche cosa sto combinando.

7. Non hai la minima idea di cosa fare con i testicoli. Me le rigiro tra le mani le palline antistress o qualcosa del genere? Guarda, posso anche provarci, ma se devo essere sincera non ne sono molto convinta. (Oppure leggi il nostro articolo su come, ehm, maneggiare i suoi testicoli!)

finta fellatio sposi ferguson

8. Cercare in tutti i modi di nascondere i denti. Spalancando di conseguenza al massimo le mascelle, e alla fine ti senti come una nonnetta che si è dimenticata di mettersi la dentiera. Mmm, sai che sexy che deve essere...

SESSO ALL APERTO - POMPINO IN SPIAGGIA

9. Pensare che per qualche motivo dovresti ingoiarlo fino in fondo, anche se non fa proprio per te. Insomma, non lavoro mica in un circo, e poi lui non vorrà mica farmi fare qualcosa che non mi va di fare. E se è così prendo la borsa e me ne vado a casa a guardare le repliche di Gossip Girl, che tanto è l'unica cosa a cui penso mentre gli sto facendo questa roba qui.

10. Essere consapevole (e senza alcuna ombra di dubbio), che tanto così tu non vieni di sicuro. Sì, va bene, è lo svantaggio del sesso orale, chiunque sia a farlo, ma è una verità dura da mandare giù. E non era un doppio senso.

POMPINO SUL BUS

11. Se quando lo fai sei supereccitata, alla tua vagina tocca aspettare pazientemente che lui ne abbia avuto abbastanza. A volte, in quella situazione, sei supereccitata, ma non puoi farci niente anche se hai la situazione in mano. Ci risiamo, ormai i doppi sensi non li conto neanche più...

12. Credere che mentre lui viene, anche tu devi gemere in modo selvaggio. Come se già il circo che hai messo su per farlo venire non fosse abbastanza. Allora, se a te va di gemere fallo pure, ma l'idea che devi simulare l'eccitazione di una pornostar proprio no. Non ci siamo.

POMPINO AL CINEMA IN CINA

13. Quando lui ti avvisa che sta per venire e hai più o meno due secondi per decidere se sputare o mandare giù. Come se dovessi disinnescare una bomba, indecisa se tirare il filo rosso o quello blu. Più precisamente, la domanda è "Ma devo mandare giù? Se non lo faccio se la prende? Ma sì, dai lo faccio. Anzi, ma sai che c'è? No, non mi va e che si attacchi."

14. Se sputi, devi correre in bagno senza rovesciare quello che hai in mano, come se stessi portando in salvo un uccellino che hai appena salvato. E la destinazione è il water, perché è una roba disgustosa ed è lì che deve finire.

fellatio in burqa

15. Se mandi giù, quella roba finirà per intasarti la gola, ed è anche resistente all'acqua. Dovrebbero escogitare un modo di riutilizzarla come isolante per i cavi o qualcosa dal genere. Ma sul serio, eh!

