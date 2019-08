ESTATE, VOGLIA DI CAMPORELLA - A BELLUNO UNA COPPIA SI ABBANDONA AL PIACERE IN UN PRATO, IN BELLA VISTA - PRIMA CHE L’AUGELLO PRENDESSE IL VOLO, I CARABINIERI SONO INTERVENUTI E HANNO FERMATO GLI AMANTI PORCELLINI - ALLA FINE DOPO I CONTROLLI, E’ ARRIVATA LA MULTA PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO. SI TRATTA DI UN UOMO DI 43 ANNI E UNA DONNA DI 48…

Olivia Bonetti per https://www.ilgazzettino.it

sesso parco

Forse la passione era scoppiata proprio in quel momento e loro si sono lasciati trascinare. O forse volevano solo sperimentare qualcosa di nuovo: fare sesso sul prato all’aperto, con il rischio di essere scoperti. O addirittura per farsi vedere. In realtà il piano, qualsiasi fosse stato, non è andato in porto. I due focosi amanti, che ieri pomeriggio si erano appartati in un prato in località La Riva a Cortina, sono stati fermati ancora prima dell’amplesso dai carabinieri. Alla fine dopo i controlli per loro è fioccata la multa per atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un uomo di 43 anni e una donna di 48. Non è stata resa nota la provenienza e non si sa se siano turisti o ampezzani.