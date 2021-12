3 dic 2021 19:20

EVERGRANDE NON SA PIÙ A CHI CHIEDERE AIUTO - IL COLOSSO IMMOBILIARE CINESE HA AMMESSO CHE POTREBBE NON ESSERE IN GRADO DI ONORARE I SUOI OBBLIGHI PER 260 MILIONI DI DOLLARI E HA MANDATO UNA RICHIESTA AL GOVERNO DEL GUANGDONG DI INVIARE "UN GRUPPO DI LAVORO ALLA SOCIETÀ PER SUPERVISIONARE LA GESTIONE DEL RISCHIO, RAFFORZARE I CONTROLLI INTERNI E MANTENERE LE NORMALI OPERAZIONI"