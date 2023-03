FACILE FARE I PALADINI DEL LAVORO CON I PRECARI DEGLI ALTRI – ELLY SCHLEIN ALLA CAMERA HA INCALZATO GIORGIA MELONI SUI DIRITTI DEI LAVORATORI, MA INTANTO IL “SUO” PD HA DECISO DI RINNOVARE PER UN ANNO LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI 90 DIPENDENTI. CON IL RICORSO ALLA CIG LO STIPENDIO È RIDOTTO DELL’80%. ED È COSÌ, A ROTAZIONE, DAL 2017. ALTRO CHE SALARIO MINIMO

Estratto dell’articolo di Pasquale Napolitano per “il Giornale”

elly schlein alla manifestazione per le coppie omogenitoriali a milano, piazza della scala 7

Per Elly Schlein, nuova stella della sinistra italiana, l'introduzione in Italia di una legge sul salario minimo è la madre di tutte le battaglie. Mercoledì scorso la neo segretaria del Pd ha sfidato il capo del governo Giorgia Meloni proprio su questo terreno, nel primo faccia a faccia in Parlamento […].

Il riconoscimento di una paga dignitosa per tutti i lavoratori è il pilastro del manifesto politico della leader della sinistra. […] Peccato però che proprio il «suo Pd», la forza politica di cui è capo, abbia deciso di rinnovare per un altro anno la cassa integrazione in deroga ai 90 dipendenti. Altro che paga dignitosa. Con il ricorso alla Cig lo stipendio è ridotto, in prima battuta, subito dell'80%. Nel caso dei democratici si tratta di una misura in atto, a rotazione, dal 2017. E dunque per i lavoratori collocati a riposo il salario è al minimo legale.

elly schlein 2

Un paradosso per la segretaria che si batte per uno stipendio equo e adeguato per tutti i lavoratori d'Italia e dell'Universo. Tranne che per i suoi dipendenti? Potrebbe iniziare dal Nazareno, nell'attesa che il Parlamento legiferi sul salario minimo. Revocando la cassa integrazione ai lavoratori e restituendo uno stipendio in linea con la media. Maurizio Landini avrebbe già indetto una mobilitazione di piazza se si fosse trattato di un'azienda privata.

[…] I lavoratori resteranno senza salario minimo fino al 30 settembre 2023. Altri 6 mesi senza uno stipendio dignitoso? Non c'è alternativa. Schlein potrebbe imporre la svolta, iniziando con la revoca della Cig. Garantirà il salario minimo ai suoi lavoratori? […]

enrico letta elly schlein stefano bonaccini stefano bonaccini elly schlein