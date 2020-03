16 mar 2020 18:52

FAI UN BREAK E TI PRENDI IL CORONAVIRUS – LE SPIAGGE DI MIAMI SONO UN VERO E PROPRIO CARNAIO NONOSTANTE L’EMERGENZA COVID-19: L’AMMINISTRAZIONE CITTADINA HA DISPOSTO LA CHIUSURA DELLE SPIAGGE DOPO LE 17 PER EVITARE I TRADIZIONALI PARTY IN RIVA AL MARE, MA DURANTE IL GIORNO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI RAGAZZI, IN VACANZA NEL PERIODO DELLO SPRING BREAK, SE NE FOTTONO E…

DAGONEWS coronavirus, spiagge affollate a south beach 9 Negli Usa i giovani in vacanza per il classico break di primavera se ne fottono del coronavirus e affollano le spiagge di Miami. L'amministrazione cittadina ha disposto la chiusura delle spiagge dopo le 17 a Miami Beach, compresa l'affollatissima striscia di sabbia lungo l'iconica Ocean Drive di South Beach. Ma il coprifuoco, voluto per scoraggiare i tradizionali party in riva al mare con centinaia di migliaia di ragazzi nel periodo dello Spring Break, non ha scoraggiato i giovanissimi che hanno trasformato le spiagge in un carnaio. coronavirus, spiagge affollate a south beach 20 La città ha varato anche una stretta su bar, locali e ristoranti vietando assembramenti oltre le 250 persone. Negli Usa ci sono 3774 positivi. La Florida è uno degli stati più colpiti dall'emergenza.